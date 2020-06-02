Это будет катастрофа: в Украине к эпидемии COVID-19 может добавиться еще одна

В Украине могут начаться массовые проблемы с распространением туберкулеза и COVID-19 из-за существования санаториев и противотуберкулезных диспансеров.

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Об этом в интервью Евгению Комаровскому заявила доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца Мария Долинская. По её словам, из-за пандемии человечество рискует потерять наработки по борьбе с туберкулезом, а общее количество смертей от этой болезни может вырасти на 60% – до 16 миллионов в год.

В Украине и других странах постсоветского пространства существует еще одна опасность, отмечает Долинская. Дело в том, что больных туберкулезом часто долго держат в диспансерах и санаториях, где люди контактируют друг с другом, передавая новые возбудители. Если же кто-то из них подхватит COVID-19, то последствия могут быть трагическими для всех.

"Мы понимаем, что любое удержание людей вместе – это риск распространения болезней, в том числе и COVID-19. Если к туберкулезу в интернатах, санаториях, домах престарелых будет еще и COVID-19, то это будет катастрофа. Потому что у них повреждены легкие", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи опасаются, что вслед за пандемией COVID-19 может начаться вспышка туберкулеза.