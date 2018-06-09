"Это бред!" Украинцы осудили новую инициативу Министерства образования

Украинцы выступили против инициативы Министерства образования и науки Украины запретить термин "родители" и заменить его на "родные" в украинских учебниках.

Как свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, такое предложения читатели издания считают бредом.

Так, на вопрос: "В украинских учебниках хотят запретить слово "родители": как вы относитесь к такой антидискриминации?" большинство респондентов (64%) ответили следующим образом: "Это бред. Украине пытаются навязать "европейские ценности".

Намного меньше опрошенных (17%) выбрали нейтральный вариант ответа. "Мне все равно. Очередная шумиха на ровном месте", - считают они.

На третьем месте по количеству проголосовавших (10%) вариант с позитивной оценкой инициативы правительства. "Вполне справедливо, не всех детей воспитывают отец и мать", - ответил каждый десятый читатель.

Еще меньше респондентов (8%) уверенны, что главное - "не травмировать детей". "Пусть запрещают", - ответили они.

Напомним, комиссия Минобразования обнаружила нарушения при антидискриминационной экспертизе школьных учебников. В частности, ведомство указало на то, что в книгах присутствуют изображения исключительно полной семьи, что может травмировать детей, которые живут в неполных семьях либо воспитываются другими родственниками.

Как писал OBOZREVATEL, накануне украинцы нашли выход в ситуации с ромами в Киеве.