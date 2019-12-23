Чому важливо розуміти локальні проблеми, аби досягнути успіху на національному рівні

Нещодавно в рамках Тижня прав людини в парламенті ми провели потужну дискусію з питань етнонаціональної політики. Говорили про прірву нерозуміння між національними меншинами та державою через відсутність продуманої послідовної стратегії.

Це добре видно на прикладі Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, що була вкотре відроджена із забуття. Протягом останнього десятиліття з нею відбувалися дивні речі – її то створювали, то ліквідовували, в залежності від того, хто приходив до влади. Це призвело до цілковитого хаосу, руйнування комунікації між державою та етнічними громадами. Кожна з них змушена була в міру своїх сил вирішувати власні проблеми.

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Одна з найбільш дискримінованих етнічних громад в Україні – це роми. До спільних для всіх проблем там додаються безграмотність, тотальне безробіття, ранні шлюби, втягнення ромів до криміналу. З початку 2020 року добігає завершення дія ромської стратегії, яка за даними незалежного моніторингу так і не була виконана з різних причин. Одна з найголовніших – недостатній фінансовий ресурс задіяний державою. Результати моніторингу обов’язково будуть враховані при напрацюванні оновленої стратегії. Але важливо, аби вона стала частиною більш широкої якісної та ефективної стратегії етнополітики для всієї України.

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В таких рамочних документах як стратегія етнополітики часто не враховують локальні компоненти, що мають дуже велике значення. Наприклад, роми, які проживають на Закарпатті, в Одеській області чи на Київщині, та роми Донбасу мають зовсім різну проблематику та власні особливості.

Для того, щоб вивчити цю специфіку в рамках проекту ОБСЄ спільно з фондом "Чіріклі" відвідали три населені пункти в Донецькій області (м.Вугледар, Ольгинська ОТГ, м.Торецьк), де компактно проживають роми. Основна тема обговорення – це посилення співпраці ромів та місцевої влади для вирішення найважливіших проблем громади.

Зокрема, мова йшла про запуск цільових програм, які були б спрямовані на захист ромських інтересів. Наразі фонд "Чіріклі" реалізує там програму підтримки ромських медіаторів з питань охорони здоров’я, а також здійснив картографування ромських громад для моніторингу їхніх потреб. Але цього недостатньо, адже ромська політика, спрямована на їхню інтеграцію, повинна бути постійною та системною.

Дуже вдячна нашим міжнародним партнерам за підтримку таких проектів. Це надважливо, адже часто українські чиновники просто не усвідомлюють масштаби катастрофи, з якою зіштовхнеться Україна, якщо належним чином не інтегрувати ромів до українського суспільства.

Але навіть при максимальній адекватності та дієздатності влади на місцях цього не можна зробити без розуміння в центрі. Основні кроки з інтеграції ромів мають обов’язково бути відображенні в національних документах стратегічного характеру.

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