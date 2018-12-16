В Крыму люди чувствуют ухудшение жизни

Про "народ Севастополя".

"Я прожила в Севастополе 50 лет. Да, я считаю, что я здесь местная. Как это так - к нам приехали и устроили бардак? Кто эти люди? Они называют нас "недороссиянами"...

"Стоит только щелкнуть пальцами, и поднимется весь город".

"Мы защищаем нашего бывшего мэра, он при Украине много для нас сделал, а потом привел нас в Россию. А теперь приезжие из России расковыряли все улицы, незаконное строительство, бардак, пришлые хотят захватить здесь землю..."

"Нам, народу Севастополя, говорят, что нас (живших здесь еще при Украине) надо гнать сраной метлой".

"Мы не хотим здесь сильно бастовать ... а то Украина подумает, что нам здесь очень плохо, и воспользуется..."

Народ Севастополя - он такой... Мда...

Даже не знаю, что им посоветовать - хотя в советах они и не нуждаются. Я их судьбу примерно понимаю. Примерно вижу - что их ждет, и куда они приплыли. Они и нам ТАКИЕ не нужны. "Местные". И народом себя они зря назвали. Не доросли до НАРОДА.

Посмотрите. Это интересно.

P.S. Отдельно хочу упомянуть - там молодой человек на видео говорит, что приезжая власть неправильно использует деньги. "Это наши государственные деньги, народные. Которые идут сюда большим потоком".

В том то и дело - что это деньги из других регионов России. Этот "большой поток" - не севастопольский. Не "народный". Весь Крым был дотационным, и таким остался. Нет у Севастополя своих денег как таковых. Нет "большого потока", а только малый ручеек. Так что странно и нелепо им рассуждать, что они независимы и могут подняться против власти.