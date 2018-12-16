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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Эти люди называют нас "недороссиянами". Да кто они такие?

8.1т

В Крыму люди чувствуют ухудшение жизни

Про "народ Севастополя".

"Я прожила в Севастополе 50 лет. Да, я считаю, что я здесь местная. Как это так - к нам приехали и устроили бардак? Кто эти люди? Они называют нас "недороссиянами"...

"Стоит только щелкнуть пальцами, и поднимется весь город".

"Мы защищаем нашего бывшего мэра, он при Украине много для нас сделал, а потом привел нас в Россию. А теперь приезжие из России расковыряли все улицы, незаконное строительство, бардак, пришлые хотят захватить здесь землю..."

"Нам, народу Севастополя, говорят, что нас (живших здесь еще при Украине) надо гнать сраной метлой".

"Мы не хотим здесь сильно бастовать ... а то Украина подумает, что нам здесь очень плохо, и воспользуется..."

Народ Севастополя - он такой... Мда...

Даже не знаю, что им посоветовать - хотя в советах они и не нуждаются. Я их судьбу примерно понимаю. Примерно вижу - что их ждет, и куда они приплыли. Они и нам ТАКИЕ не нужны. "Местные". И народом себя они зря назвали. Не доросли до НАРОДА.

Посмотрите. Это интересно.

P.S. Отдельно хочу упомянуть - там молодой человек на видео говорит, что приезжая власть неправильно использует деньги. "Это наши государственные деньги, народные. Которые идут сюда большим потоком".

В том то и дело - что это деньги из других регионов России. Этот "большой поток" - не севастопольский. Не "народный". Весь Крым был дотационным, и таким остался. Нет у Севастополя своих денег как таковых. Нет "большого потока", а только малый ручеек. Так что странно и нелепо им рассуждать, что они независимы и могут подняться против власти.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Тема
Аннексия Крыма
Теги
КрымНовости Крыма
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Малахов Егор
Малахов Егор
UaDonetsk Umka, Я уже говорил и не боюсь повториться: Все,кто не захотел жить бок о бок с нечистью..с брезгливостью и сожалением покинули родные пенаты и уехали на материк. Вся остальная масса тел, которая преспокойно уживается с нечистью---- стала частью этой нечисти...она приняла игру и правила нечисти..она допустила нечисть в свою жизнь, воздействие нечисти на свою жизнь и мировоззрение. Эти тела приняли духовно эту нечисть ! Потому считаю: --- наших там не осталось ! Наши давно или чуть после покинули оккупированную территорию и они есть --- ПАТРИОТЫ ! Это есть настоящий вызов..принцип ---- Ни за что не соглашусь и не буду жить рядом с выродками...пить с ними одну воду , дышать одним воздухом и делить с ними хлеб ! Там...остались одни безхребетные приспособленцы, которые посчитали себя сильно хитрожопыми.... --- мол будет хорошо..прийму власть выродков..будет плохо... буду из себя строить терпилу - поцриота....шо готов подставить пукан оккупантам , токо ,,дайте пожить на родной земельке,,...Таких хитросраких мы уже наблюдали и наблюдаем. Мой хороший сотоварищ из Сак...когда эта вся мишпуха только началась понял...что среди этих тварей остаться жить..тоже самое, что ежеминутно отравлять свою душу и совесть постоянными ,ядовитыми испарениями мерзости духовной...каждый день видеть эти плебейские рыла с подобострастными взглядами на оркоф с калашами и лебезящие гнилозубыми ртами --- как нам тута карашо! Данбас кармилец... даунецк рулит....Крымнаш и т. п. маргиналовы выперды. Он не смог находиться даже на одной земле с моральными уродами !!!! Он бросил всё....всё! Квартиру...гараж....дачу под городом...И уехал подальше от дикой орды приспособленцев,перекрашенок и ничтожеств - предателей. Потому не нужно втирать что ТАМ остались наши..... --- ОНИ НЕ НАШИ...ОНИ И НЕБЫЛИ НАШИМИ !!!! ОНИ ИХНИЕ!!!! ОНИ УЖЕ ОСИМИЛИРОВАНЫ ОРКАМИ !!! ОНИ УЖЕ БОРГИ!!! А ЗНАЧИТ ОНИ ВРАГИ УКРАИНЫ !!!
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6
0
Васильев Александр
Васильев Александр
Не, ребята! Либо европейские ништяки, либо «камни с неба»™. В 2014 году вы выбрали второе. А 18 марта 2018 года вы свой выбор еще и подтвердили. Так что за последствия своего выбора будьте любезны сами нести всю полноту ответственности.
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5
1
Васильев Александр
Васильев Александр
Ваня Иванов, во-первых: ни на каком клубничном поле я ничего не собираю, поскольку имею несчастье доживать свой век среди всякого под}{уйлованного лишнехромосомного быдла. Во-вторых: прививку от одуревшего совка я сделал еще в 1989 году. Ну и в-третьих: как я уже сказал, после 18 марта 2018 года, когда }{уйло всех вас вновь развело как лохов, а вы радостно с этим согласились, теперь будете нести всю полноту ответственности за неизбежные последствия своего о}{уйлования.
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2
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Каждому воздастся по заслугам его, а это только начало, искренне жаль адекватных крымчан, вынужденных терпеть это тупорылое шобло вместе с оккупантами
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4
0
Малахов Егор
Малахов Егор
UaDonetsk Umka, Я уже говорил и не боюсь повториться: Все,кто не захотел жить бок о бок с нечистью..с брезгливостью и сожалением покинули родные пенаты и уехали на материк. Вся остальная масса тел, которая преспокойно уживается с нечистью---- стала частью этой нечисти...она приняла игру и правила нечисти..она допустила нечисть в свою жизнь, воздействие нечисти на свою жизнь и мировоззрение. Эти тела приняли духовно эту нечисть ! Потому считаю: --- наших там не осталось ! Наши давно или чуть после покинули оккупированную территорию и они есть --- ПАТРИОТЫ ! Это есть настоящий вызов..принцип ---- Ни за что не соглашусь и не буду жить рядом с выродками...пить с ними одну воду , дышать одним воздухом и делить с ними хлеб ! Там...остались одни безхребетные приспособленцы, которые посчитали себя сильно хитрожопыми.... --- мол будет хорошо..прийму власть выродков..будет плохо... буду из себя строить терпилу - поцриота....шо готов подставить пукан оккупантам , токо ,,дайте пожить на родной земельке,,...Таких хитросраких мы уже наблюдали и наблюдаем. Мой хороший сотоварищ из Сак...когда эта вся мишпуха только началась понял...что среди этих тварей остаться жить..тоже самое, что ежеминутно отравлять свою душу и совесть постоянными ,ядовитыми испарениями мерзости духовной...каждый день видеть эти плебейские рыла с подобострастными взглядами на оркоф с калашами и лебезящие гнилозубыми ртами --- как нам тута карашо! Данбас кармилец... даунецк рулит....Крымнаш и т. п. маргиналовы выперды. Он не смог находиться даже на одной земле с моральными уродами !!!! Он бросил всё....всё! Квартиру...гараж....дачу под городом...И уехал подальше от дикой орды приспособленцев,перекрашенок и ничтожеств - предателей. Потому не нужно втирать что ТАМ остались наши..... --- ОНИ НЕ НАШИ...ОНИ И НЕБЫЛИ НАШИМИ !!!! ОНИ ИХНИЕ!!!! ОНИ УЖЕ ОСИМИЛИРОВАНЫ ОРКАМИ !!! ОНИ УЖЕ БОРГИ!!! А ЗНАЧИТ ОНИ ВРАГИ УКРАИНЫ !!!
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4
0

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