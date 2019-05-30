"Етер, ґуґл та катедра": когда украинцы начнут писать по-новому

В понедельник, 3 июня, на официальных сайтах опубликуют окончательный текст новой редакции "Украинского правописания".

Об этом сообщает пресс-служба министерства. Чиновники рекомендуют с этого момента начать применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.

"3 июня 2019 года финальный текст новой редакции "Украинского правописания" будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи", – сказано в сообщении.

В МОН подчеркнули, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинского правописания". Этим документом, в частности, будут предусмотрены сроки и этапы введения изменений в образовательный процесс.

Украинское правописание Новости Николаева

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликован полный текст нового Украинского правописания, принятого 22 мая Кабинетом министров. Документ на 282 страницы появился на сайте Института языковедения имени Александра Потебни Национальной академии наук.

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