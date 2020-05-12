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12 мая • обновлено в 05:58
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Эта мебель была у каждого! Интерьер квартиры времен СССР вызвал ностальгию в сети

1.8т
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В сети показали архивное фото советской квартиры 80-х годов, с характерным интерьером, обставленной типичной мебелью.

Снимок вызвал ностальгию у пользователей. Его опубликовали на странице "Исторические фото" в Twitter (чтобы посмотреть доскролльте страницу до конца).

Как известно, жилье того времени – советские "хрущевки" – было малогабаритным, а мебель в период дефицита в СССР не отличалась разнообразием. Так, во многих квартирах стояли одинаковые диваны, кресла, столы, серванты, а на стенах традиционно висели ковры.

"Фото со вкусом, цветом и запахом", "Да! Так и было, диван был такой ужасный, что гораздо удобнее было сидеть на полу!", "Это только зал, а еще есть спальня, кухня и службы. Жили в такой до 2000. Кстати, до сих пор снится квартира. Всяко было, но не так уж и плохо", – пишут под фото.

Интерьер квартиры времен СССР

Интерьер квартиры времен СССР

twitter.com/HistoryFoto

Отметим, типовая мебель стала массово появляться в СССР в 60-е годы, когда коммунальные квартиры стали расселять и семьи съезжали в хрущевки. "Квадратная" мебель хорошо вписывалась в тесные советские квартиры.

Проектированием мебели в СССР занимался "Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический институт мебели", который, по сути, копировал достижения европейских стран.

Эта мебель была у каждого! Интерьер квартиры времен СССР вызвал ностальгию в сети

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выглядела "палка для селфи" из СССР: архивное фото.

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Автор
Алина Мельник
Теги
фотографии История квартира СССР
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