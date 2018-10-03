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''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ

1.3тЧитать материал на украинском

Украинский военнослужащий, который воевал против террористов на Донбассе, повесился из-за смерти матери.

Об этом рассказал его сослуживец в своем Twitter-аккаунте "Информатор ВСУ". Мать бойца скончалась 2 октября из-за того, что "у них не было денег на операцию".

"Всего 110 тысяч грн. Он никому об этом не сказал. И сегодня (3 октября) он повесился. Пацан прошел со мной Иловайск и Дебальцево. Он был душой компании. Даже когда нам было так плохо, а бывало так, что жить не хотелось, он всегда шутил и пытался радоваться жизни. И у него удивительно это получалось", - рассказал друг погибшего.

По его словам, погибший уволился из ВСУ в 2016 году и все время находился рядом с мамой, узнав о ее болезни. При этом парень никому не рассказывал о том, что "его мать проживет без операции три месяца".

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"Я бы продал машину, я бы продал почку, я бы ограбил банк, но я бы получил эти проклятые 5 тысяч долларов! С*аные 5 тысяч баксов забрали из этого проклятого всеми богами куска земли две светлые души, без которых этот край стал еще более серым, и для меня, и еще десятков людей. Эта боль не пройдет, со временем он станет меньше. Однако он никогда не исчезнет. С этим невозможно смириться, как бы ты этого не хотел", - написал боец.

''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ
''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ
''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ
''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ

Трагедия потрясла пользователей сети. Они выразили свои соболезнования, призвав никогда не скрывать проблемы и делиться ими с друзьями.

"Как страшно, что есть такие судьбы и такие истории", "Какой ужас... Держись, воин", "До слез. Держись. И обязательно езжай к ним", "Вы что творите, люди! Рассказывайте о своих проблемах хотя бы друзьям. Там воевали, удалось выжить - тут самоубиваются!" - пишут в сети.

''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ
''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ
''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ
''Эта боль никогда не пройдет'': сеть потрясла душераздирающая трагедия в семье бойца ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, поступок пенсионера-патриота вызвал волну восхищения среди украинцев.

Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Сначала этот бандеровский каратель оставлял сиротами детей Донбасса, а потом и ему ответка пришла. Закон бумеранга.
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