Есть время сделать без скандала: в Украине напомнили о крайнем сроке демонтажа незаконных ограждений

Все незаконные ограждения и другие конструкции в Украине, которые препятствуют доступу к водоемам должны быть демонтированы до 21 февраля 2020 года.

Это предусмотрено Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" от 29.10.2019 года №233-IX, который вступил в силу 21 ноября 2019, напомнил строительный портал "BuildPort".

Закон направлен на обеспечение доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования, однако ограждения или другие конструкции, установленные до вступления в силу, являются препятствием на пути к морям, морским заливам, лиманам, а также к берегам рек, водоемов и островов. Поэтому они должны быть демонтированы, причем, их владельцы должны возместить местным бюджетам расходы на соответствующие работы.

Незаконные ограждения у водоемов должны быть демонтированы до 21 февраля 2020 года. Иллюстрация Фото из открытых источников

Также Законом 233 запрещается ограничение права общего водопользования в связи с предоставлением пляжных зон в пользование юридическим или физическим лицам, несоблюдение чего грозит прекращением такого права.

"В прибрежных защитных полосах запрещается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме случаев, предусмотренных законом", – говорится в тексте закона.

Отмечается также, что если не удается установить владельца забора, то расходы на демонтаж возлагаются на лицо, в пользовании которого находится земельный участок, на котором установлена соответствующая конструкция.

Ограничение доступа граждан к побережью водоемов грозит штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-6800 грн.), должностным лицам – от 400 до 700 таких минимумов (6800-11900 грн). Контроль за соблюдением требований Закона осуществляют исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.

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