"Есть тревожные звоночки": Украину предупредили об угрозе отмены безвиза

Несмотря на то, что в Европейском союзе пока не говорят о возможной отмене безвизового режима с Украиной, "тревожные звоночки", свидетельствующие о наличии такой угрозы, уже прозвучали.

Прежде всего, речь идет об инцидентах, подтверждающих недостаточность уровня системы безопасности украинских документов, а также проблемы с коррупцией в данной сфере, говорится в статье на "Зеркале недели".

Так, в материале напоминают, что в декабре 2017 года на провал украинской системы безопасности документов указала посол Великобритании Джудит Гоф. В частности, она выразила недовольство тем, что украинский биометрический загранпаспорт незаконно получил гражданин другого государства, которого подозревают в совершении заказных убийств и, в частности, в покушении на чеченских добровольцев Амину Окуеву и ее супруга Адама Осмаева.

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Одновременно о другой паспортной истории, связанной с подозрениями в коррупции топ-чиновников Государственной миграционной службы, публично заговорила посол Франции Изабель Дюмон. Так, она заявила, что подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины, — это очень серьезный негативный фактор. На существование этой же проблемы в феврале Украине указал и посол Швеции Мартин Хагстрьом.

"И все же в ЕС не говорят о прекращении безвизового режима с Украиной, что подтверждает и высказанная недавно позиция посла ЕС Хюга Мингарелли, и вообще повестка дня совещаний министров внутренних дел ЕС, где (пока) не упоминают Украину. Но тревожные звоночки уже прозвучали. Такие случаи существенно препятствуют любой дальнейшей либерализации визовой политики в отношении Украины", — говорится в статье.

Более того, отмечается, что в странах глобального Запада — ЕС, США, Великобритании, Канаде — такие прецеденты рассматривают как потенциальную угрозу для собственных граждан. Следовательно, еще одна история, подобная вышеизложенным, может стать для безвиза последней.

Как сообщал "Обозреватель", ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков прокомментировал возможность лишения Украины безвиза из-за конфликта ГПУ и НАБУ.