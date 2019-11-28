Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Есть пять сценариев: в СНБО рассекретили первые подробности возвращения Донбасса

4.2т
Читать материал на украинском

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока существует пять сценариев реинтеграции оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает УНИАН.

В то же время он отметил, что не может сообщить подробности этих сценариев, но работа над ними продолжается.

В СНБО заявили, что рассматривают пять сценариев реинтеграции Донбасса

В СНБО заявили, что рассматривают пять сценариев реинтеграции Донбасса

Новости
Эксперт прокомментировал заявления Сивохо по реинтеграции Донбасса

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей и мы обязательно вернем наш Крым", - добавил секретарь СНБО.

В то же время среди первоочередных задач Данилов назвал возвращение пленных, прекращение огня по всей линии фронта, возвращение под контроль Украины участка российско-украинской границы, проведения выборов согласно украинскому законодательству на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский в время нормандской встречи не пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину, если они будут противоречить интересам Украины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
8
68
Смешно
10
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
первым делом необходимо признать факт пер....рота.,остальное вторично.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
фил филька
фил филька
сценарии разные бывают. можно вернуть крым оказавшись в составе россии например)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...они должны быть только в пользу нашей страны..." // Конечно на пользу, а что население ОРДЛО хотят вернуть в это несчастье ввиде безумных коммунальных тарифов, холод и голод, произвол чиновников и беспредел мусоррв - это нормально.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги