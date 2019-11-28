Есть пять сценариев: в СНБО рассекретили первые подробности возвращения Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока существует пять сценариев реинтеграции оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сообщил на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает УНИАН.

В то же время он отметил, что не может сообщить подробности этих сценариев, но работа над ними продолжается.

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"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей и мы обязательно вернем наш Крым", - добавил секретарь СНБО.

В то же время среди первоочередных задач Данилов назвал возвращение пленных, прекращение огня по всей линии фронта, возвращение под контроль Украины участка российско-украинской границы, проведения выборов согласно украинскому законодательству на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский в время нормандской встречи не пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину, если они будут противоречить интересам Украины.

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