Есть опасность: украинцев предупредили о сложных погодных условиях

Украинцев предупредили об опасности образования селей на территории Карпат из-за сильных ливней, которые придут в Украину с понедельника, 11 июня.

Как написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, северный циклон в ближайшие два дня принесет дожди с грозами и даже ливни с градом и шквалами на западную и северную Украину.

"Сегодня (11 июня. - Ред.) осадки пройдут преимущественно в западных областях, а уже ближайшей ночью просунуться к северной части", - рассказала она.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования селей. Поэтому кто отдыхает в Карпатах, особенно путешествует горами - будьте внимательными и осторожными", - предупредила Диденко.

Также, по ее словам, ливни с грозами могут повлиять на артериальное давление и вызвать головную боль и сонливость.

"Кроме зонтов, бросьте в сумку привычные вам средства для физического и душевного равновесия и соответствующие лекарства", - посоветовала синоптик.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшится погода.