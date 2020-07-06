Вижу, на меня подписываются граждане России – Москва, Питер. Причем из тех, кто смеется над нашими эмоциями. Мол, смотрите, что эта баба из Харькова курит! Да мы их... Да если бы хотели...

Ребята. Вы там, давайте честно, на лыжах или на морях, на рыбалке или на крутой тачке, совершенно оторваны от простых человеческих эмоций. Ладно, это мы в 2014-м взывали к вашей человечности, когда вы обстреливали наши земли Градами со своей же территории. Мы клепали посты и ролики с призывами опомниться - когда ваши же граждане снимали на телефоны передвижение танков в нашу сторону. ВАШИХ танков в НАШУ сторону. Это тех, которые потом в шахтах находили "ополченцы". Вы же все знали. Ссылка на то, что российское тв не дает объективной информации – не работает. Вы ведь фейсбуком пользуетесь? Посты читаете? Наши фото, наши видео, нашу боль видите? Поток доказательств наблюдаете?

Ну и?

Сегодня вы уже привыкли, что давите х@хлов. Вы просто знаете, что давите, и подозреваете, что давят вас. Примерно 1:4, где 4 – ваших. У нас ваши паспорта, ваши военнопленные, ваши сухпайки, пакеты и чеки из магазинов Пскова или Воронежа. Понятно, что гибридная война без официального объявления о нападении экономически целесообразна. Потому вы и есть на Донбассе. Вы с самого начала знаете об этом.

Кстати, у нас еще и ваши малороссы у власти. Они тоже ваши, не наши. Вы же их воспитали и подпитали деньгами. Кто-то из них ездит к вам на заработки, кто-то с отчетами, кто-то на поклон.

Но если среди вас есть взрослые адекватные люди, пусть даже имперцы и путинисты, вы не можете не понимать, что против вас кто-то в Украине вышел защищаться. И наши ребята в Иловайске, где вы отстреливали их в своем "зеленом коридоре". И в Дебальцево, и в ДАПе. И в Керченском проливе, помните ваше "офицерское" "дави их бл...дь?"

Мы помним. Вы бы пошли на смерть, будь вы на нашем месте? Глядя на ваши фото в ленте, где вы на лыжах или на морях, на тачках или рыбалке, я вот не знаю. И вы не знаете. Потому что на вас НИКТО НЕ НАПАДАЛ.

И этим мы с вами отличаемся.

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