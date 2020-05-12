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12 мая • обновлено в 22:40
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Есть ли коллективный иммунитет от COVID-19: ученые дали ответ

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Почти у всех людей, переболевших COVID-19 вырабатываются антитела, в том числе и те, что отвечают за длительную защиту организма.

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К такому выводу пришли ученые из Чунцинского медицинского университета в Китае, передает DailyMail. Они проверили 285 пациентов на наличие обоих типов иммунных клеток – IgM и IgG.

IgM-антитела отвечают за кратковременную защиту и обычно исчезают сразу после выздоровления. К концу первой недели этот тип иммунитета обнаружился только у 40% пациентов, а еще через семь дней он наблюдался уже у 95% всех исследуемых.

Более того, организмы всех этих людей продуцировали IgG-антитела, отвечающие за длительный иммунитет. Для подкрепления результатов ученые проверили еще 69 человек и только у двух из них не выработался иммунитет.

Китайские ученые заявили, что иммунитет от COVID-19 вырабатывается у 95% переболевших

Китайские ученые заявили, что иммунитет от COVID-19 вырабатывается у 95% переболевших

По мнению исследователей, это может говорить о возможном коллективном иммунитете, который проявился после завершения эпидемии.

В то же время, как сообщал OBOZREVATEL, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что сильный иммунитет к COVID-19 формируется только у семи-восьми процентов переболевших им.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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