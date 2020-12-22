Врач заявил, что "британский" штамм коронавируса уже добрался до Украины: Минздрав отреагировал

Министерство здравоохранения в ближайшие неделю-две попытается выяснить, успел ли уже проникнуть в Украину новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Британии и вызвал панику в Европе.

Об этом OBOZREVATEL сказал главный врач Украинского центра контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Украины Роман Родына, отреагировав на заявление о том, что "британский мутант" уже якобы добрался и до Украины.

"Чтобы установить наличие нового штамма или мутации коронавируса в Украине, следует провести специальные исследования методом генотипирования или секвенирования. Таких лабораторий у нас нет, их всего 6 в мире. Одна из них в Лондоне, куда в ближайшее время отправим материал для исследования. Из-за ее загруженности результаты будут через неделю-две. Окончательное слово – за ней", – сказал врач.

По словам Родыны, в лондонской лаборатории ранее уже исследовали материал – другие образцы коронавируса – из Украины.

"В прошлых отправлениях ничего экстраординарного не обнаружили. Это общие штаммы, которые циркулируют во всем мире и в странах Европы в том числе. Кстати, относительно подобных исследований лаборатория в Лондоне является коллаборативним центром Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где образцы материала по COVID проверяют даже те страны, у которых есть подобные исследовательские центры", – подытожил Родына.

Напомним, в минувший понедельник, 21 декабря, врач-инфекционист Виктор Петров из Закарпатья в эфире одного из каналов заявил, что новый штамм коронавируса COVID-19 уже успел инфицировать жителей Украины. В качестве доказательства он рассказал об одном из своих пациентов, который регулярно ездит на заработки в Чехию, и у которого якобы обнаружили новый штамм.

Правда, на следующий день, во вторник 22 декабря, главврач Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк назвал заявление частного инфекциониста Петрова непрофессиональным и опроверг его. Мол, делая заявление о подозрении на новый штамм коронавируса, врач должен предоставить соответствующие документы и экстренно сообщить об этом случае. Ничего из этого сделано не было.

Как информировал OBOZREVATEL, в Европе – паника из-за новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Британии. Многие страны Европы, среди которых – Бельгия, Франция, Нидерланды, Германия, Польша и другие, уже закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Еще ряд государств готовятся к принятию таких мер.