Священников УПЦ МП изгнали из храма на Прикарпатье: все подробности

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата обвинила активистов "Правого сектора" в нападении и захвате Свято-Троицкого храма в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, это произошло около 13:00 28 сентября. Также утверждается, что во время захвата были сломаны двери, разбиты окна.

"Избили верующих. По информации, полученной Информационно-просветительским отделом УПЦ, один из мужчин получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар. Крепких мужчин у храма заметили прихожане. Поступила информация, что глава "Правого сектора" собирает людей возле церкви, чтобы зайти в храм и захватить его. Поэтому сюда пришли прихожане Свято-Троицкого храма и попытались помешать захвату", – сказано в сообщении.

Очевидцы утверждают, что "Правый сектор" проник в церковь через внутренний двор музыкальной школы, которая примыкает к зданию. По данным УПЦ, активисты устроили драку с прихожанами, которые находились внутри. Несколько человек получили травмы: двум мужчинам якобы сломали руки и разбили головы.

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"Настоятеля храма, заломив ему руки, пинками вытолкнули на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки. Все произошло настолько быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, сообщают очевидцы", – сообщили в УПЦ.

Стоит отметить, что эту новость тут же подхватили российские СМИ. Так, в репортаже пропагандистского телеканала НТВ под заголовком "Религиозные новости" рассказали, что "совет военных капелланов давно объявил войну местной православной общине". Настоятель храма отец Василий пожаловался, что ему угрожали, хотя службы он проводит только на украинском языке.

В свою очередь, в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области рассказали "Украинской правде", что в УПЦ МП перепутали представителей районного совета и администрации с активистами "Правого сектора".

"Оказалось, что Болгородчанська районный совет и администрация передавала в собственность музыкальной школе имущественный комплекс памятника архитектуры "Митрополичи палаты", - сообщили в ведомстве.

В полиции также пояснили, что к правоохранителям обратились люди, которые выступали против отчуждения здания от храма. В УПЦ МП перепутали представителей власти с активистами.

"Они что-то себе надумали и "Правый сектор" добавили. Межконфессионального конфликта или какого-то другого политического пока полицией не установлено", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей 23 сентября, заявил, что Украина получит автокефалию в ближайшее время, потому что "это ее право".В ответ на это Русская православная церковь за рубежом объявила о приостановлении совместного служения с архиереями Константинопольского патриархата.

По примеру РПЦЗ, в УПЦ МП потребовали от экзархов Константинопольского патриархата покинуть "каноническую территорию".

Министерство культуры Украины ответило, что Московский патриархат подобными выходками потакает России в попытках помешать созданию в стране независимой церкви.

Позже, 26 сентября, прихожанка одного из храмов Киева устроила скандал, назвав "раскольничеством" переход церквей МП к Киевскому.