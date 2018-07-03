"Д*бильноватые?" Блогер прошелся по переселенцам из-за языка

Языковой скандал, который возник в Херсонской области, из-за нежелания переселенцев из Донбасса и Крыма учить украинский язык – это чистая спекуляция и попытка сработать на Россию.

"В Украине люди говорят на разных языках, но государственный язык один, тот, кто не знает государственного языка, тот оказывается совершенно беспомощным. Такой вопрос не встает, например, в США, в Польше, в Германии, где все знают государственный язык. Я не вижу в чем здесь проблема, какие особенные потребности, особенные условия должны быть", – сказал в комментарии OBOZREVATEL блогер Кирилл Сазонов.

Что касается ситуации, которая возникла в Херсонской области, то блогер увидел в этом просто очередную попытку спекуляции на языковую тему.

"Это все спекуляции на ровном месте, я не вижу тут проблемы и конфликта. Я сам переселенец, который прекрасно говорит на нескольких языках. Я думаю, что здесь кто-то хочет немножко поспекулировать и немножко поработать на соседнее государство", – отметил он.

Сазонов также считает, что один из начальников отдела ведения Государственного реестра избирателей Голопристанской районной государственной администрации Херсонской области Юрий Яровой, который назвал русскоговорящих переселенцев "немного дебильноватыми", должен извиниться.

"Думаю, да, он все-таки чиновник, он стоит на государственной службе, он должен как-то следить за своими высказываниями и позицией. И если он не обладает достаточным уровнем культуры, то лучше ему пробовать силы в народном хозяйстве", – резюмировал блогер.

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