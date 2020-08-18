Есть два Кравчука, – Казанский о работе первого президента в ТКГ

Дарья Дурова Общество 20:58, 18.08.2020 Обновлено: 21:54, 18.08.2020

Заявления главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука в прессе и его поведение на дипломатическом фронте отличаются, как два разных человека.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил представитель ОРДЛО в делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, блогер Денис Казанский. По его словам, на внутренних совещаниях "все видится абсолютно адекватным", а к публичным выступлениям первого президента страны есть вопросы.

"Есть два Кравчука: один, который выступает, где-то публично по телевизору, а другой, который что-то говорит в личном общении. То, что он заявляет в интервью, это вопрос к нему. А на тех внутренних совещаниях, на которых мы общаемся, пока что все видится абсолютно адекватным.

Понятно, что в публичной сфере говорится одно, скажем какие-то дипломатические вещи, а между собой разговор ведется немного по-другому", – сказал Казанский.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Леонид Кравчук ранее сообщил, что Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложит несколько вариантов переговоров с представителями ОРДЛО. В частности, они могут пройти в формате круглых столов.

  • Кравчук также сказал, что Украине было бы выгодно подписать со сторонами переговоров, в том числе и с Россией, новый комплекс мер по безопасности.

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