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Есть два фаворита: стало известно, кого украинцы видят новым премьером

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10,5% украинцев выступают за назначение премьер-министром лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Українські Новини".

Респондентам предоставили список политиков и просили указать, кто по их мнению мог бы возглавить правительство и успешно решать экономические и социальные проблемы в Украине.

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Второе место с 10,1% голосов набрал действующий премьер Владимир Гройсман, третье – сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (8,7%), четвертое – лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко (6%), а пятое – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%).

В то же время 4,8% респондентов хотели бы видеть премьером мэра Львова Андрея Садового, 2% – лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 1,3% – лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, 1,1% – мэра Киева Виталия Кличко, еще по 1% – народного депутата Дмитрия Яроша и бывшего премьера Арсения Яценюка.

Кроме того, 0,6% респондентов видят на должности премьера скандального народного депутата Надежду Савченко.

13,5% опрошенных ответили, что кресло премьера должен занять другой политик, а 17,8% считают, что таковых, кто может занимать эту должность, на данный момент нет. 16,8% затруднились ответить на вопрос

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Исследование проводилось с 9 по 16 марта. Всего были опрошены 2 010 совершеннолетних жителей во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса, методом личного интервью.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что почти 40% украинцев не знают, за кого голосовать на выборах.

Читайте все новости по теме "социологические опросы" на Обозревателе.

Тема
социологические опросы
Персоны
Юлия ТимошенкоВладимир ГройсманЮрий БойкоАнатолий ГриценкоОлег Ляшко
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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