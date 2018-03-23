Есть два фаворита: стало известно, кого украинцы видят новым премьером

10,5% украинцев выступают за назначение премьер-министром лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Українські Новини".

Респондентам предоставили список политиков и просили указать, кто по их мнению мог бы возглавить правительство и успешно решать экономические и социальные проблемы в Украине.

Второе место с 10,1% голосов набрал действующий премьер Владимир Гройсман, третье – сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (8,7%), четвертое – лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко (6%), а пятое – лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,4%).

В то же время 4,8% респондентов хотели бы видеть премьером мэра Львова Андрея Садового, 2% – лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 1,3% – лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили, 1,1% – мэра Киева Виталия Кличко, еще по 1% – народного депутата Дмитрия Яроша и бывшего премьера Арсения Яценюка.

Кроме того, 0,6% респондентов видят на должности премьера скандального народного депутата Надежду Савченко.

13,5% опрошенных ответили, что кресло премьера должен занять другой политик, а 17,8% считают, что таковых, кто может занимать эту должность, на данный момент нет. 16,8% затруднились ответить на вопрос

Исследование проводилось с 9 по 16 марта. Всего были опрошены 2 010 совершеннолетних жителей во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса, методом личного интервью.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что почти 40% украинцев не знают, за кого голосовать на выборах.