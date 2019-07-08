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"Есть чем ответить": украинский генерал предостерег Россию от нападения

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В Украине есть много видов нового оружия, которым она сможет ответить российским военным в случае их нападения на нашу территорию.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что некоторые наши разработки побеждают даже Великобританию, Францию, Германию и Россию.

"Корсары" и "Скиф" (противотанковые ракетные комплексы – Ред.), они соизмеримы с "Джавелинами" и даже лучше по некоторым параметрам. Танки "Оплот". Новые тактические комплексы, оснащенные радиотехническими средствами, которые лучше, чем европейские. А по системам радиоразведки наша страна побеждала даже Великобританию, Францию, Германию и Россию. Мы все это имеем, но не используем эффективно", – говорит генерал.

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По его словам, во многих линейках у нас есть чрезвычайно мощные разработки, которые за год-полтора могут быть введены в штат Вооруженных сил Украины, и на тактическом уровне у нас есть чем ответить на агрессию России.

ПТРК "Корсар"

ПТРК "Корсар"

"На стратегическом мы можем подключать союзников. Кроме наращивания нашего оружия и готовности к боевым действиям нужно проводить очень эффективную политику с нашими партнерами, чего, к сожалению, не происходило ни сейчас, ни раньше. Это пока что протокольные встречи, которые не формируют никакого потенциала, ни в экономике, ни в безопасности. Еще не пришла команда профессионалов, которая бы помогала Зеленскому в системе безопасности, экономики, обороны и создании инновационных форматов", – отметил Маломуж.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, выдачу своих паспортов на Донбассе Россия хочет использовать для того, чтобы объявить их владельцев (преимущественно террористов "Л/ДНР") "миротворческими" силами и развязать масштабную войну в случае открытия ВСУ огня по ним.

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Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Когда воевали с побратымами из ваффен SS и вермахта против Червоной Армии, тоже размовляли о своей непобедимости. А кончилось вся перемога вонючими схронами,обосранными шароварами,виселицами и колымскими лагерями. А история всегда повторяется
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Пигин Макс
Пигин Макс
Меня всегда забавляло, как украинцы пыжатся, пытаясь доказать, что способны противостоять России. Особенно смешно это выглядит в военной сфере. Ну если ты считаешь себя военным экспертом, а Россию своим врагом, потрудись выяснить, какова военная мощь твоего врага. Ну ведь это элементарно!
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