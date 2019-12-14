Есть 45 млн? В Украине начали проводить перепись населения

В Украине начался второй этап пробной переписи населения. Его проводят в части Оболонского района столицы и в поселке Песковцы Киевской области.

Таким образом в стране готовятся к всеукраинскому опросу, который должен показать, есть ли в Украине 45 миллионов жителей, сообщает ТСН.

Жители Оболони и Песковцов уже внесли всю информацию о себе онлайн. Теперь по квартирам начали ходить переписыватели – они зачитывают из полутора десятка вопросов, которые разработаны заранее в управлении статистики, а все данные вносятся в специальную программу в планшете.

В Украине началась пробная перепись населения

Как отметила руководитель главного управления статистики в Киеве Раиса Виленчук, перепись населения дает уникальную информацию.

"Ну допустим, кроме того, что человек говорит, когда он родился, где он родился, гражданство его, семейные отношения, семейное положение, образование, источники существования человека и большой блок вопросов миграции", – отметила она.

Пробная перепись населения продлится до 23 декабря, ее результаты будут обнародованы в феврале. По закону каждый житель обязательно должен пройти опрос - если нет желания отвечать на вопросы в доме, можно посетить специально оборудованные участки, адреса которых есть в подъездах домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дубилет рассказал, что в Украине в 2020 году проведут "электронную" перепись населения. Для этого будут использовать данные о сим-карте, которые предоставят мобильные операторы. По его словам, он обойдется на 2 млрд гривен дешевле, чем собирались потратить изначально (около 3,4 млрд гривен).

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