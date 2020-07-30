Эсперт предупредил об опасности из-за загрязнения и обмеления Днепра

Резкое обмеление и загрязнение Днепра приобрело катастрофических масштабов. Ситуация может угрожать жизни миллионов людей. Но несмотря на это, экологи и эко-активисты молчат.

Об этом говорится в сюжете "5 канала". Так, по официальным данным, две трети населения Украины принимает и использует воду крупнейшей реки страны для собственных нужд. Однако, из-за бесхозяйственного отношения, в водоеме умножились растительность и появились виды, например, медузы, которых никогда здесь не было.

По словам главы ассоциации рыболовов Украины Александра Чистякова, в течение последних 20 лет Днепр обмелел более чем на 2 метра. Поэтому вода очень хорошо прогревается солнцем, и в его заливах можно встретить уже большое количество медуз.

Особую опасность, предупреждает эксперт, составляют дноуглубительные работы на реке Припять. Ведь поднятый радиационный ил обязательно попадет в водопровод Киева, и может отравить столицу и весь центральный регион Украины.

Однако большинство экологических активистов обходят эту тему, говорится в сюжете. И даже вредят реальном восприятию информации.

Так, показательные проплаченные митинги с плакатами, которые обычно очень часто проводятся во время выборов, лишь отвлекают внимание от настоящих угроз жизни и здоровью миллионов наших соотечественников, говорится в сюжете.

Чистяков убежден: решить эти и многие другие экологических проблем страны сможет только продуманная государственная стратегия, рассчитанная на годы. И сознательные усилия всех украинцев.