Европейский суд по правам человека получил обращение защитника Юлии Кузьменко, фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый в Facebook. По его словам, жалобы касаются якобы ее незаконного задержания.

"ЕСПЧ подтвердил получение моих жалоб о незаконном задержании Юлии Кузьменко и ряда других нарушений по делу. Ждем открытия рассмотрения", – написал он, добавив соответствующее фото.

ЕСПЧ получил жалобы о задержании Кузьменко по делу Шеремета, – адвокат Тарас Безпалый / Facebook

Отметим, Кузьменко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября. Ее обязали прибывать в суд по первому требованию и сдать документы для выезда за границу.

Напомним, суд присяжных 4 сентября рассмотрит по существу дело по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности их к убийству журналиста Павла Шеремета.

ЕСПЧ получил жалобы о задержании Кузьменко по делу Шеремета, – адвокат Тарас Безпалый / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета озвучило неизвестные ранее доказательства по Дугарь, Антоненко и Кузьменко.

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