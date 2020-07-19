Эсминец США направился в Черное море на учения с Украиной

В Черное море направился эсминец USS Porter класса "Арли Берк", который примет участие в международных учениях Sea Breeze-2020.

В них будут задействованы две тысячи человек из девяти стран, а также 27 кораблей и 19 самолетов, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США.

"Возвращение корабля Porter в Черное море подтверждает преданность Шестого флота США и ВМС США интересам наших союзников и партнеров по НАТО. Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze, является реальной демонстрацией решимости США относительно коллективной защиты Европы", – отметил вице-адмирал Джейн Блэк.

Он уточнил, что в учениях также примут участие дополнительные самолеты ВМС США P-8 от Патрульной эскадрильи ВП (47).

Вице-адмирал напомнил, что ВМС США действуют в Черном море в соответствии с международным правом, в том числе конвенцией Монтре.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные военные учения Sea Breeze 2020 состоятся с 20 по 26 июля в территориальных водах Украины исключительно в морской фазе с привлечением авиации.