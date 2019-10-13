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13 октября • обновлено в 19:20
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Эсминец США добрался до Одессы: первые фото судна с ракетами

1.5т Читать материал на украинском

Ракетный эсминец США DDG78 Porter 13 октября зашел в Одесский порт с дружественным визитом.

Судно НАТО торжественно встречали катера морской охраны и Военно-морских сил Украины, пришвартовав его с помощью двух буксиров к причалу Карантинного мола. Первые фотографии опубликовала пресс-служба Минобороны Украины.

"Этот плановый поход и седьмой визит в Черное море нашего эсминца в этом году демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и поддержку союзников по НАТО и партнеров в Черном море", – заявила командующий оперативным флотом США вице-адмирал Лиза Франчетти.

Porter ночью

Porter ночью

twitter/USNavyEurope

Во время визита американского эсминца в Одессу в рамках украинского-американского двустороннего сотрудничества состоится ряд запланированных мероприятий. Американский корабль будет участвовать в тренировках типа PASSEX, а между экипажами кораблей двух стран состоятся спортивные соревнования.

Эсминец Porter

Эсминец Porter

armyinform

Porter является 28-ым кораблем класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Его назвали в честь знаменитой американской династии морских офицеров. Основное вооружение – 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

Управления осуществляет система "Иджис". Что примечательно, в 2013 году корабль был модернизирован. Теперь эсминец способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.

Эсминец Porter прибыл в Одессу

Эсминец Porter прибыл в Одессу

armyinform

Porter пришвартовался в Одессе

Porter пришвартовался в Одессе

armyinform

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлый раз Porter стоял в одесском порту с 8 по 11 и с 14 по 18 июля. О том, что в этот раз эсминец вошел в Черное море стало известно 12 октября. При чем в России заявляли, что наблюдают за американским флотом.

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Место
Украина Одесса
Теги
Военно-морские силы Украины Черное море Вооруженные силы Украины
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А жо-ж уже совместных учениев не запланировано? Пароходив в нэма? Та ще и ракеты не в ту сторону летят...
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