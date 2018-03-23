Если завтра выборы: стало известно, какие партии проходят в Раду

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в начале марта, то в Верховную Раду прошли 7 политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром социальных исследований "София", передают "Українські Новини".

Лидером предпочтений украинцев стала бы "Батьківщина" – 14,8%, 11,4% опрошенных отдали бы голос за "Оппозиционный блок", 7,5% – "Блок Петра Порошенко "Солидарность", 7,2% - "Громадянську позицію", 7% – Радикальную партию Олега Ляшко, 6,3% – "За життя", а 5,4% –"Самопоміч".

Остальные партии набрали бы меньше проходных 5%: 4% – ВО "Свобода", 1,8% – "Рух нових сил", 1,1% – "Народный фронт", 1% – "Украинское объединение патриотов" ("УКРОП"), по 0,9% – "УДАР Виталия Кличко" и "Державницька ініціатива Яроша", по 0,6% – Аграрная партия и "Правый сектор", а по 0,5% – Коммунистическая партия Украины и Социал-демократическая партия Сергея Каплина.

5,7% опрошенных проголосовали бы против всех, а 15,1% – затруднились ответить на вопрос.

Исследование проводилось с 9 по 16 марта. Всего были опрошены 2 010 совершеннолетних жителей во всех областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса, методом личного интервью.

Как сообщал "Обозреватель", также опрос показал лидера президентского рейтинга.