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20 декабря • обновлено в 15:12
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Если все вдруг станут фашистами

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Так, друзья, сегодня будет пост на интересную тему — что было бы, если бы все страны в мире стали фашистскими.

Как известно, фашистские государства очень любят аннексировать чужие территории, прикрываясь рассказами об "исконных утраченных землях" и плюя на международное право — и если бы такое фашистское помешательство было массовым, то весь мир превратился бы в незатухающий очаг войн и конфликтов.

К счастью, таких фашистских государств на нашей планете практически нет — и у народов, и у правительств хватает ума не заниматься фашистской дележкой территорий, а просто строить нормальные цивилизованные страны и находится в добрососедских отношениях с сопредельными государствами. Если в развитой стране появится такой правитель-фашистик, который захочет что-то там аннексировать — то он тут же будет сметён собственным народом и отправлен на свалку истории, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, на что был бы похож мир, если бы развитыми странами правили гадкие фашисты.

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Первым делом в мире могли бы активизироваться итальянские фашисты — они начали бы вскрикивать, что все земли, на которые когда-то распространялась власть Римской империи — должны принадлежать Италии. Итальянских фашистов не смущало бы то, что современные итальянцы и население Римской империи — это разные народы и разные эпохи, они не слушали бы никаких доводов. "Италия должна быть восстановлена в границах Римской Империи, и точка! А править всеми должен президент Серджо Матарелла, который должен получить титул императора и править вечно!" — развонялись бы на весь мир итальянские фашисты.

Вслед за Италией пальму первенства могли бы подхватить фашисты греческие — они тут же вспомнили бы, что Греция дала миру вообще всё — от принципа устройства городов до философии и демократии и невероятно возгордились бы этим фактом. Ещё греческие фашисты вспомнили бы об "исконных утраченных территориях" на землях Болгарии и Македонии, а также и то, что болгарская столица София — это на самом деле древний греческий город Сердика. "Сердика наш!" — вскрикивали бы греческие фашисты и готовились бы идти на танках "освобождать" Болгарию.

Фашисты болгарские тоже не отставали бы от греческих собратьев по разуму, им тоже есть что вспомнить — болгарские фашисты тут же припомнили бы Второе болгарское царство, когда территория Болгарии захватывала части современной Сербии, Венгрии а также Турции — и тут же решили бы "освободить" все эти территории. "Если вы пишите на кириллице — то значит вы часть Великого Болгарского мира!" — вскрикивали бы болгарские фашисты и раздавали всем желающим болгарские паспорта.

Посмотрев на фашистов болгарских, в дело тут же включились бы в дело фашисты турецкие — "какая Болгария? Вы ведь бывшая часть Османской империи!" — тут же вскрикнули бы турецкие фашисты, и двинули бы свои танки на Софию, где им пришлось бы выяснять, чей конь посрал тут первым 3000 лет назад с фашистами греческими.

В передел территории Европы включились бы также и фашисты венгерские — тут же аннексировав часть Румынии и заявив, что пару тысяч человек в румынских Карпатах имеют венгерские паспорта, а стало быть Трансильваниянаш! Не отдадим братьев на поругание румынским фашистам. Фашисты румынские тем временем во всеуслышание заявили бы, что это они на самом деле наследники Римской империи, даже название страны у них Romania, а циферки этажей в подъездах до сих пор римские — так что вон из нашей Великой Романской Европы, мадьяры и макаронники!

Если бы фашисты пришли к власти в Китае — то они тут же бы вспомнили об "исконных утраченных землях, на которых находятся могилы их дидов" — восточных землях России в районе реки Амур. Китайские фашисты начали бы вскрикивать, что Айгуньский договор 1858 года и Пекинский трактат 1860 года, который установил границу между Россией и импенией Цин — недействительные, были заключены какими-то алкоголиками, а на самом деле Хабаровск и Владивосток — это китайские земли и были таковыми всегда. Очень хорошо, что в Китае нет таких фашистов, правда?

От китайских фашистов не отставали бы и фашисты японские — они тут же военным путём аннексировали бы Курильские острова, да ещё и Владивосток в придачу — заявив, что раз японская армия уже входила сюда сто лет назад, так и теперь она должна здесь быть — всё как у дидов. Здесь японские фашисты принялись бы выяснять отношения с фашистами китайскими — у последних, кстати, ещё прибавилось бы дел по аннексии Тайваня и обеих Корей — ведь там, как известно, живут родные китайские люди, которые даже внешне почти такие же как китайцы — чем не повод для аннексии?

Пока внимание всего мира было бы приковано к выяснению отношений китайских и японских фашистов, в Европе начали бы возбухать фашисты немецкие — они снова активизировали бы свою фашистскую пропаганду, заявили бы, что половина Европы — это на самом деле утраченные земли Третьего Рейха. По телевизору выступил бы какой-нибудь пожилой немецкий фашист с покрашенными в зелёный цвет волосами, который посетовал бы на то, что родился-то он в одной Великой Стране, а сейчас на месте неё образовалось какая-то тьма-тьмущая недогосударств, вроде Польши или Чехии, и нужно что-то срочно с этим сделать.

Пока все с ужасом слушали бы старого немецкого фашиста, тут же активизировались бы фашисты белорусские — они заявили бы "Вильнянаша" и двинули бы танки на Вильнюс — старинный белорусский город, незаконно захваченный литовцами. Заодно белорусские фашисты захватили бы Брянск и Смоленск — пока Россия выясняла бы отношения с китайскими и японскими фашистами.

Глядя на то, что происходит в Европе, проснулись бы монгольские фашисты и заявили бы, что Россия на самом-то деле незаконно вышла из состава Золотой орды, никто тех меморандумов не видел, они были вообще не о том, земли Золотой орды были переданы в состав России каким-то алкоголиком, и всё нужно срочно восстановить обратно, как было. Будем снова на лошадках скатать, из луков стрелять да города захватывать.

Ну а если бы фашисты пришли к власти в России — то наверное они тоже захотели бы что-то аннексировать под предлогом "исконного нашего" и "восстановления исторической справедливости", а также пекли бы тортики в виде независимых государств и ножом делили бы их на части.

В общем, если бы к власти в развитых странах пришли фашисты — то мир превратился бы в кучу незатухающих войн и кофликтов, и всё развитие цивлизации остановилось бы.

Как хорошо, что всего этого нет на свете)

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Источник: Facebook Максима Мировича
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