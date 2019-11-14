Если власть предаст Украину, нынешние протесты покажутся цветочками – Жебривский

Президент Зеленский никак не может осознать, что Путину не нужны мир и процветание Украины. Поэтому он рискует поступиться национальными интересами в переговорах с президентом РФ. Если это случится – протесты, которые проходили до этого, покажутся Зеленскому "цветочками".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил лидер политической партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Нашему президенту сколько не говори, что мир и спокойствие в Украине Путину не нужны и не интересны, он думает, что все остальные врут. Если же ему столь важно понять, что Путина шутками он не сразит и для этого ему нужно встретиться в нормандском формате, то собственно, пусть встретится. Но мы должны быть настороже, ведь сдача национальных интересов – это та грань, которую мы не должны позволить переступить Зеленскому", – убежден Жебривский.

Он резко раскритиковал позицию части избирателей Зеленского, которые требуют "дать ему делать, что он хочет" – и предостерег президента от соблазна злоупотреблять полученной властью.

"Мы не живем в диктатуре и не передали президенту право делать то, что ему заблагорассудится. Есть общественный контроль за действиями власти, поэтому если граница будет перейдена, то "Движение сопротивления капитуляции" покажется Зеленскому цветочками или даже бутонами, которые должны вот-вот распуститься. Ведь именно сдача интересов сметет это аморфное явление, которое существует в Украине", – заявил Жебривский.

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По мнению политика, украинцы смогут победить Россию только тогда, когда параллельно с обороной собственной территории начнут развивать экономику Украины и добиваться повышения уровня жизни.

"Когда-то Джохар Дудаев сказал: "Конец российской империи наступит, когда взойдет солнце в Украине". Так и есть, смерть путинской России – это построение успешной Украины. Мы имеем все возможности, чтобы экономика была сильной, чтобы инфраструктура быстро развивалась... А теперь представьте, что у нас пенсии и зарплаты в 1,5 – 2 раза больше, чем в России. Что скажут "посполитые путинские"? У нас есть газ, нефть, металлы, золото, алмазы, а туалеты до сих пор на улице? В Украине же, кроме людей, географического положения и земли больше ничего нет, а они успешны? Это значит, что существующая модель в Московии – неправильная. Если мы хотим погибели путинской России, мы должны построить успешную Украину и от того – мир облегченно вздохнет", - считает Жебривский.

Пока же Украина страдает, по мнению Жебривского, от двух бед: внешней агрессии и слабой власти в стране.

"Пока у нас остается две беды: слабые государственные институты и Путин. Государственные институты – потому что именно они являются основой, фундаментом для построения успешной страны, а Путин – человек, который воспользовался отсутствием единства общества и стимулирует деморализацию, анархию, раздор в украинском обществе и нивелирует приоритеты, которые должны стоять перед украинцами", - отметил Жебривский.

Напомним, Украина отвела свои войска от линии соприкосновения на трех участках: под Станицей Луганской, вблизи Золотого-4 и недалеко от оккупированного населенного пункта Петровское. Президент Владимир Зеленский ожидает, что такие шаги Украины ускорят проведение встречи в "нормандском формате" – с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина.

Полный текст интервью Павла Жебривского можно прочитать здесь.

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