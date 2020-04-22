Вам отказали в тесте на коронавирус? OBOZREVATEL запускает уникальную акцию

Obozrevatel Общество 13:05, 22.04.2020 Обновлено: 13:19, 22.04.2020

В Украине на фоне распространения коронавирусной инфекции нередкими стали случаи, когда людям отказывают в проведении тестов на COVID-19.

Такая халатность, к сожалению, не только подрывает доверие к медицине в нашей стране, но и может стать причиной трагедий.

В этой связи OBOZREVATEL запускает акцию поддержки и помощи украинцам, ставшим жертвами обстоятельств. Если вам не дали возможности пройти проверку на коронавирус или же это произошло с вашими близкими и знакомыми, сообщите нам и журналисты проведут расследование, почему врач сказал "нет".

Если вам отказали в тесте на коронавирус: OBOZREVATEL запускает уникальную акцию
ZIK

Все результаты будут оперативно опубликованы. Не будьте равнодушными, ведь речь идет о личной безопасности и даже жизнях людей!

Обращайтесь в редакцию OBOZREVATEL с вашими историями по телефону 0667631327. Или пишите нам на электронную почту kalevalla4400@gmail.com.

Вместе мы сможем добиться справедливости и побороть вирус!

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