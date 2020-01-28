Главная Новости
28 января • обновлено в 20:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Если президенту не нравится": историк оценил идею Зеленского по декоммунизации

1.8т
Читать материал на украинском

Переименованием улиц в Украине должен заниматься не президент Украины Владимир Зеленский, а местные общины.

Об этом заявил в эфире ObozTV историк и блогер Кирилл Галушко, комментируя слова главы государства о необходимости называть улицы в честь людей, которые "не вызывают противоречий".

"Это не дело президента, это дело местных общин. Если, извините, у нас захотят в каком-то селе назвать улицу в честь чилийского генерала Аугусто Пиночета, кто же может это запретить? Нет такого закона, который говорит, что Пиночет плохой. Есть закон, который говорит, что плохие Ленин, Дзержинский и компартийные деятели. Если какая-то община хочет назвать в честь кого-то, кто не запрещен законом, это ее право", – подчеркнул историк.

Новости
В Украине начали возвращать старые названия городов: один населенный пункт уже переименовали

"Тогда, если президенту это не нравится, надо принимать другой закон, который запрещает вместе и коммунистических, и националистических деятелей. Пока что такого закона нет", – добавил он.

Галушко признал, что "вряд ли переименование улиц на Донбассе в честь Бандеры или Шухевича вызовет восторг у местного населения".

"Это не значит, что надо назад возвращать Жукова, Дзержинского, других коммунистических деятелей, хотя возможно президент это захочет, чтобы кого-то утешить. Но проблема остается в том, что надо найти местных героев на востоке, на юге, в центре, которые бы не вызывали противоречий", – пояснил он.

Новости
"Тема не осмыслена!" Министр культуры высказался о Бандере и Сталине

Галушко привел пример, как проблему переименований решили в одном из райцентров Николаевской области.

"Главная улица была улицей Ленина, ее надо было переименовать. Начинался общественный конфликт, потому что ожидалось, что обязательно назовут в честь Бандеры. Но были умные люди, они назвали эту улицу в честь заведующей районного роддома, которая его возглавляла 40 лет и приняла в свои руки практически весь район. Это не вызвало никаких возражений ни в одной партии", – рассказал историк.

"Если президенту не нравится": историк оценил идею Зеленского по декоммунизации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в разных частях Украины почитают разных героев, и предложил называть улицы в честь людей, чьи имена не вызывают противоречий.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявлял о необходимости провести референдум из-за переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Декоммунизация в Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Декоммунизация в Украине Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персоны
Владимир Зеленский Кирилл Галушко
Место
Украина
Теги
История Украины Декоммунизация
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
0
Смешно
9
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Беда в том, что те, кого нынешняя Украина записала в герои, на самом деле являются фaшистами, антисемитами, коллаборантами и массовыми убийцами и считать их героями - всемирное позорище. А других у вас нет. От Героев Вoйны и Советского Союза вы отказались и даже запретили их, ну так жрите, что имеете. С западенщиной все ясно, но вот как могла остальная Украина прогнуться и терпеть бaндеровский шабаш - мне не понятно
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
я в шоке - а что - раньше Зеленский переименоивавал улицы и села ? тогда - он не прав !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если громады то сначало верните все что напереименовывали назад а потом народ сам пусть решает как назвать!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Артеллерист Моня, СОГЛАСЕН _ ВПЛОТЬ ДО 1554 г. д.н.э. ( до нашей-вашей эры ). прошпект хвостика доступной лани - Вас устроит ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги