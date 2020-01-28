"Если президенту не нравится": историк оценил идею Зеленского по декоммунизации

Переименованием улиц в Украине должен заниматься не президент Украины Владимир Зеленский, а местные общины.

Об этом заявил в эфире ObozTV историк и блогер Кирилл Галушко, комментируя слова главы государства о необходимости называть улицы в честь людей, которые "не вызывают противоречий".

"Это не дело президента, это дело местных общин. Если, извините, у нас захотят в каком-то селе назвать улицу в честь чилийского генерала Аугусто Пиночета, кто же может это запретить? Нет такого закона, который говорит, что Пиночет плохой. Есть закон, который говорит, что плохие Ленин, Дзержинский и компартийные деятели. Если какая-то община хочет назвать в честь кого-то, кто не запрещен законом, это ее право", – подчеркнул историк.

"Тогда, если президенту это не нравится, надо принимать другой закон, который запрещает вместе и коммунистических, и националистических деятелей. Пока что такого закона нет", – добавил он.

Галушко признал, что "вряд ли переименование улиц на Донбассе в честь Бандеры или Шухевича вызовет восторг у местного населения".

"Это не значит, что надо назад возвращать Жукова, Дзержинского, других коммунистических деятелей, хотя возможно президент это захочет, чтобы кого-то утешить. Но проблема остается в том, что надо найти местных героев на востоке, на юге, в центре, которые бы не вызывали противоречий", – пояснил он.

Галушко привел пример, как проблему переименований решили в одном из райцентров Николаевской области.

"Главная улица была улицей Ленина, ее надо было переименовать. Начинался общественный конфликт, потому что ожидалось, что обязательно назовут в честь Бандеры. Но были умные люди, они назвали эту улицу в честь заведующей районного роддома, которая его возглавляла 40 лет и приняла в свои руки практически весь район. Это не вызвало никаких возражений ни в одной партии", – рассказал историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в разных частях Украины почитают разных героев, и предложил называть улицы в честь людей, чьи имена не вызывают противоречий.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявлял о необходимости провести референдум из-за переименования Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.

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