Ребята в армии скрипят зубами, но Украину будут защищать до последнего патрона – ветеран АТО

Украина вновь стала перед серьезным выбором – курс на Европу и НАТО или разворот на Россию.

Угроза пророссийского реванша растет, и линия фронта перемещается с Донбасса на Киев – в парламент, правительство и даже Администрацию президента.

Обо всех опасностях, которые ждут Украину в ближайшее время, а главное, сможем ли мы выстоять в очередной раз, OBOZREVATEL поговорил с ветераном АТО, кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Алексеем Петровым.

– В связи с последними сообщениями с Донбасса – разведение войск в Станице Луганской и увеличение обстрелов, скажите, у вас есть какие-то последние данные о том, что сейчас происходит на линии фронта?

– Увеличение обстрелов по сравнению с чем? По сравнению с событиями 2014-2015 гг. – это одно дело, а по сравнению с событиями недельной давности… На самом деле есть определенная синусоида – сегодня есть обстрелы, а завтра нет, а через несколько дней стреляют в разы сильнее, все зависит от оккупантов. Им нужно показывать свое присутствие, свою значимость, они же здесь находятся за деньги. Следовательно, за тишину им платить никто не будет.

Алексей Петров

К тому же, они часто идут на провокацию, чтобы вынудить наших бойцов на ответный огонь. И не дай Бог пролетело возле какого-нибудь населенного пункта, сразу по всем российским каналам сюжеты о том, какие мы плохие. Тут только вспомнить, как пропагандисты обвиняли ВСУ в якобы обстреле остановки общественного транспорта в 2015 году, тогда погибло много людей.

Но мы живем в век информационных технологий, когда обычные люди просто наложили на карту точку места обстрела и ближайшего от него места расположения украинских военных, оказалось, что там расстояние в 15 км, а у любого миномета дальность стрельбы максимум 8 км.

Что касается разведения войск. Да, есть политика, да, про это разведение войск было договорено еще в 2016 году. Но я всегда задаю себе вопрос, да, солдаты получили приказ отойти немного назад, с определенной долей матов они это делали, но приказ есть приказ, но – а дальше что?

Оккупанты все равно остались здесь. Все равно там масса техники, тяжелого вооружения, артиллерийских установок, она все равно осталась здесь. Даже если они отошли на 10 км, сути дела это не меняет. "Гиацинты" – это дальнобойная артиллерия калибра 152 мм, она бьет на 30 и больше км. И то, что мы отошли на 300 метров, а оккупанты на 1,5 км, ничего не значит.

Четко можно будет говорить о победе, когда оккупационные войска начнут покидать территорию Донбасса. Пока что это все такое.

Настроения в армии разные. Ребята все равно скрипят зубами, но они прекрасно понимают, что политика политикой, а своя страна – это своя страна, и Украину они будут защищать до последнего патрона.

– На выборах президента Украины довольно интересной оказалась новость о том, что по голосам в зоне проведения ООС победил Владимир Зеленский. Как сейчас на передовой отзываются о новой власти?

– Мы сами были в шоке, а когда начали разбираться более детально, оказалось все так, да не так. Есть такое понятие как спецучастки, на которых голосуют ВСУ, прикомандированные сотрудники МВД, Национальная гвардия, там же голосует прокуратура, а потом голосование на этих участках выдается, как голосование в армии, но нет.

Я не говорю, что за Зеленского не голосовали, да, за него отдавали голоса. И мы живем в век информационных технологий, когда все раструбили, что вот проголосовали за Зеленского. Но если быть объективными, давайте посмотрим, как проголосовали на президентских выборах те, кто воевал в 2014 году, те, кто на себя принял удар, те, кто помнит армию, когда там были железные каски и вооружения времен Второй мировой? Вот как они проголосовали?

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Понимаете, нами сейчас манипулируют и очень хорошо, эта технология прекрасно показана в фильме "Брексит". Да, есть технология, но она не идеальна, она сработала не на всех, а значит у нас еще есть внутри предохранитель от таких ситуаций.

Что касается отношения к новой власти, то ребята, с которыми я общаюсь, они "рычат", им сразу было непонятно, когда пошли месседжи о том, что надо провести референдум насчет мира, прекращения огня и тому подобное. Потом, конечно, сказали, вы нас не так поняли, но среди тех, кто не голосовал за Зеленского, продолжают "рычать", а те, кто голосовал – немного притихли, некоторым даже немножечко стыдно.

Мы же сейчас говорим не о Зеленском, как о гражданине Украины, а о президенте Владимире Зеленском, который также является и Верховным Главнокомандующим. Теперь каждое его слово, каждый его шаг принимается за чистую монету. Очень легко было во время предвыборной кампании манипулировать, критиковать, обещать снижение тарифов и повышение зарплат. У меня теща очень сильно удивилась, когда узнала, что снижение тарифов не находится в компетенции президента.

Но факт есть факт, у нас новый президент и его зовут Владимир Зеленский, и лично для него это испытание. Ведь, когда у тебя за спиной миллионы людей, когда у тебя за спиной судьба страны, когда за каждым твоим шагом следят, у тебя нет права на ошибку.

Да, сейчас он записывает какие-то видео и обращается к народу со слов "чуваки", как я понимаю, кому-то такая манера общения нравится. На фронт приехал непонятно в какой одежде, и этот стиль "своего парня" где-то заходит.

Но настоящий бой его ожидает на переговорах с Путиным, там придется следить не то что за каждым своим словом, но и за каждым своим жестом. Нужно понимать, что нам противостоит машина, которая минимум 100 лет оттачивала свое мастерство на всех этих манипуляциях, интригах, сколько революций было сделано. И там нам противостоит даже не враг, в моем понимание – это обличье дьявола на нашей земле.

– Такое впечатление, что мы сейчас находимся в подвешенном состоянии, с одной стороны Зеленский и Ко говорят о референдуме о статусе Донбасса, о предоставлении российскому языку второго официального в отдельных регионах. А потом заявляют о курсе в ЕС и НАТО, невозможности переговоров с Россией и прочим.

– Мое мнение – они выбрали политику понравиться всем и вся. На востоке Украины за Зеленского голосовали явные симпатики "русского мира", которые в нем увидели надежду на возвращение, как я говорю, в эту тюремную камеру братских народов. И сейчас он продолжает играть в эту игру, потому что когда он займет какую-то четкую позицию, он потеряет значительную часть электората, и рейтинги "Слуги народа" перед выборами сильно упадут.

Что касается русского языка, мы сейчас сидим в центре Киева, и разговариваем на русском языке, хотя я почти свободно общаюсь на украинском. И языковой закон, принятый Верховной Радой, не запрещает мне разговаривать на русском в быту.

У нас нет никакой языковой проблемы, у нас есть манипуляция. У нас есть недополитики, которые берут эту условную проблему и вокруг нее начинают танцевать.

Facebook Алексея Петрова

На Донбассе на каком языке говорят? На русском. Так что вы хотите им разрешить? Людям, которые общаются на русском языке, вы хотите разрешить общаться на этом языке? Что касается документов, да, мы живем в государстве Украина, берите, заполняйте на украинском – это не сложно. Никто же не говорит, что люди, которые общаются на русском языке, должны заполнять документы на фарси или немецком. Ничего здесь нет сложного. Украинские книги, песни, телевидение – да, а что здесь такого сложного?

А вы съездите на восток, на передовую, спуститесь в любой блиндаж, ничего не говорите, а просто послушайте. Там говорят на разных языках: на русском, на украинском, на наречье западной Украины, Закарпатья, центральной Украины. В батальоне "Азов" воевали ребята с Хорватии, и говорили на украинском с хорватским акцентом, и мы все друг друга понимали. За два года, которые я провел в АТО, никто никого не упрекнул за русский или украинский язык.

А зайдите в любое общественное место, люди общаются на том языке, на котором считают нужным. Нет проблемы – это надувной шарик.

– Да, но когда звучат такие месседжи…

– Знаете, можно искусственно создать какую-нибудь проблему, а потом ее героически решать, это и нравится делать нашим политикам. Вы на каком языке общаетесь? На русском? Я вам сейчас разрешу на нем общаться.

– Этот "надувной шарик" создала Россия, а сейчас, когда наши власти поднимают языковой вопрос, они подыгрывают Кремлю?

– Россия создает эти "шарики" последние 5 лет, и поддерживают эти фейки депутаты с "Оппозиционной платформы" и "Оппоблока", создавая проблемы, которой нет, и уже быть не может. Это просто манипуляции.

– Согласно социологическим опросам, в Раду проходят много пророссийски настроенных депутатов, что позволит Кремлю сильнее влиять на украинскую политику, теперь война перенесется в более политическую плоскость?

– Безусловно, в 2014 году украинская власть заняла жесткую позицию по отношению России и разговаривать нам с ними было ни о чем. А когда стало понятно, что будущим президентом будет не Петр Алексеевич Порошенко, риторика поменялась, появились месседжи о восстановлении дружеских отношений.

Сейчас они безусловно понимают, что 10-11% набирают пророссийские партии, и это мы еще мажоритарщиков не берем. И вот эти осколки Партии регионов будут представлять неплохую силу в парламенте, которая будет диктовать свои условия, и что касается вектора Украины в Европу, а еще лучше проголосовать за отмену курса на ЕС и НАТО, который у нас заложен в Конституции. И в этом случае я не исключаю сиюминутного симбиоза жабы и гадюки (партий "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За життя"), чтобы набрать 300 голосов. Они это преподнесут народу под разными "соусами", мол мы еще не готовы, нам рано.

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Но хочу напомнить, с чего начался Майдан в 2013 году – с отмены курса в Европу и разворота к России. Тогда не было никаких объявлений, сборов, по всем городам люди вышли сами и сделали то, после чего многим еще долго икалось.

Не знаю, у нашей нации есть какой-то особый ген – ген свободы. Я бы, пользуясь случаем, предостерег будущее парламентское большинство от подобных радикальных шагов, как отмена языкового закона, смена вектора Украина-ЕС-НАТО, потому что с украинцами такие штуки уже не проходят.

– Есть мнение, что с помощью вернувшегося экс-главы АП времен Януковича Андрея Портнова и кума Путина Виктора Медведчука, партия которого стоит второй в рейтинге на внеочередных выборах в ВРУ, у Кремля получится провернуть план с федерализацией Украины с помощью введения двухпалатного парламента. Об этом уже говорили в команде Зеленского.

– Если создание федеративного устройства Украины протянут в парламенте, на стране можно будет ставить крест. Нас разорвут на части. Мы прекрасно понимаем, как сильно развиты пророссийские настроения на юго-востоке Украины, и что будет, если мы им предоставим самостоятельность, что произойдет? Украина рассыплется мгновенно.

Но поэтому мы и идем в парламент, и будем всеми силами противостоять такому сценарию. Больше того, вся украинская нация будет этому противостоять.

Я вот смотрю, как крутится колесо истории, ведь такое уже было в 1919 году, когда мы имели шанс остаться самостоятельным государством, но опять устали от войны, а большевики пообещали всем землю. Да, большевики дали всем землю, одних закопали в эту землю, а других отправили в Сибирь. И это может произойти и сейчас.

Украина сейчас стоит перед очень сильным вызовом, таким же, как и в 2014 году, когда нашей стране никто и полгода не давал. И вот сейчас интересно смотреть на всех наших политиков, которые с экранов телевизоров рассказывают, как нужно было сделать.

Я что-то не припомню, чтобы в 2014 году кто-то из них рвался в бой. А я просто вспоминаю Украину в 2014 году, и перед какими вызовами мы стояли, какой была наша армия, и просто снимаю шляпу перед Петром Порошенко. К нему можно относится по-разному, но это была условно такая политическая шахматная партия, которая войдет в учебники истории.

И сейчас мы стоим перед очень серьезным выбором, и легко не будет.

– Самый главный вопрос, устоим ли мы спустя 5 лет?

– Смотрите, в парламенте около 420 депутатов, а нация многомиллионная, и если этот парламент начнет дурковать, выражаясь языком молодежи, то я ему точно не завидую.

– Сейчас говорят, что после возвращения российской делегации в ПАСЕ, начнется цепная реакция, вплоть до отмены ЕС санкций против РФ. Мы видим, что Россия шаг за шагом возвращает свои позиции в Европе, не теряем ли мы союзника?

– Когда все последние пять лет мы показывали свою позицию, мы боролись за свою страну, отстаивали свою независимость, в Европе смотрели на нас и понимали, за что они нас поддерживают.

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А когда сейчас, когда у новой власти не озвучена четкая позиция, звучат мысли о мире с Россией, всякие референдумы, про статус русского языка, то здесь наши союзники вправе сказать: "Ребята, если это не нужно вам, то объясните, зачем это нужно нам?".

Почему все эти годы с нами была Европа, Великобритания, США? Потому что они понимали, что мы боремся, и они помогали нам в этом борьбе. И если мы сейчас перестанем драться, то за нас никто драться не будет.

– Все последние 5 лет власти Украины утверждали, что войну можно выиграть только дипломатическим путем. У нас в стране довольно часто критикуют минский и "нормандский форматы" переговоров, а сейчас идут разговоры о том, чтобы изменить форматы с привлечением других стран, например, Великобритании и США? Сможет ли это нам помочь?

– Если у президента страны изначально слабая позиция, а за его спиной стоит команда, которая вообще не понимает, что происходит, можно менять форматы как угодно, от этого ничего не поменяется.

Сильный козырь в переговорах – это сильная армия и нация за твоей спиной. А когда у тебя за спиной парламент, часть из которого пророссийски настроена, то это будут не переговоры, а фактически язык ультиматума. Россия получит, что она хочет, а нам оставит то, что ей не нужно.

И все прекрасно понимают, что России нужна Украина, причем целиком. России нужна Украина, которая точно не пойдет в Европу, не пойдет в НАТО, которая будет фактически сателлитом, удельным княжеством России.

Переговоры – это когда у тебя сильная позиция, и ты четко знаешь, чего хочешь. А что сейчас Зеленский может предъявить? Политический кризис, который им же и создан? И я не представляю себе эти переговоры, где будут сидеть Зеленский, Путин, Меркель и кто еще. Будет как в советском фильме "Иван Васильевич меняет профессию": "Кемская волость? Та пусть забирают на здоровье!". Вот что-то подобное может быть с Донбассом.

Facebook Алексея Петрова

Вот на этих переговорах скажут Зеленскому: проголосуйте в парламенте федерализацию Украины, и Россия тут же уходит с Донбасса. И это внесется в парламент, и на фоне уставших от войны голосует за изменения в Конституцию. И что мы получаем? Федерализацию Донбасса, а по факту, территории, напрямую управляемые Кремлем. И мы получим раковую опухоль, которая очень быстро сожрет Украину.

Все, что предлагает Россия, никогда не будет в интересах Украины, они все делают только для себя. Согласиться с их предложениями даже на одну йоту, на один сантиметр – это себе выстрел в висок.

– Что вы думаете о несостоявшемся телемосте Украина-Россия?

– Это была своего рода разведка боем. К сожалению, у нас работает достаточно сильная российская агентурная сеть, вот они и проверяют, как отреагируют наши политики, спецслужбы, общество, а особенно президент.

Скорее всего, нам вбросили раздражающий фактор и посмотрели, как мы на него отреагируем. И все прекрасно понимали, что этого не будет: поднимется народ и снесет к чертовой матери этот телеканал.

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