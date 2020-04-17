Если нет декларации с врачом: глава Минздрава сказал, что делать больным коронавирусом

Украинцам, которые еще не подписали декларацию с семейным врачом, в случае появления симптомов коронавируса стоит звонить в 103.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, подчеркнув, что люди, несмотря ни на что, не останутся без помощи медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если у вас есть симптомы коронавируса (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) и у вас не заключен договор с семейным врачом, советуем сразу звонить на 103 и рассказать о своей симптоматике", – отметил глава Минздрава.

Врач и пациент "Первоисточник"

По его словам, в зависимости от состояния пациента к нему отправят или бригаду экстренной скорой помощи, или мобильную бригаду, которая сделает ПЦР-тест для подтверждения коронавируса.

"Также внесены изменения относительно алгоритма заключения договора с семейным врачом. Он существенно упрощен. Поэтому советуем заключать договоры с семейным врачом. Все можно сделать в режиме онлайн сегодня", – напомнил Степанов.

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