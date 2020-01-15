Собаки кусают людей. Это случается не так часто, как любят смаковать журналисты желтой прессы, но все же – случается. Да, лидерами по покусам остаются спаниели, пекинесы, той-терьеры и прочая чихуахуа, невоспитанная и тяпающая собственных хозяев, но бродячие собаки тоже участвуют в этом хит-параде, нападая чаще всего на женщин и детей.

Прежде чем перейти к рекомендациям, что делать если на вас нападает собака, расставим точки над i – ибо тема собак срачегонная.

Первое. Я – собачник. Люблю собак. Кормлю бездомных собак, подбираю, стерилизую, пристраиваю. Моя тактика, если меня облаивают дворняги – подозвать и погладить. Но это моя тактика, подходит не всем.

И тем не менее. Зоозащитником себя не считаю, зоошизу попрошу удалиться превентивно, если будет надо – спокойно убью собаку, кусающую ребенка.

Второе. Догхантеры – опасные психопаты, которые начинают с убийства собак, потом могут переключиться на людей. Догхантеры – не люди.

И еще.

Собаки бывают разные. Даже в пределах одной породы характер собаки может отличаться.

Ситуации бывают разные. Кобели, бегущие за течной сукой ведут себя не так, как сука, защищающая щенков. И уж совсем по-другому будет работать обученный алабай, в чей двор вы случайно зашли.

Ни один из нижеприведенных советов не является догмой. Может быть, сработает, а может быть – нет. Задача самообороны – минимизировать ущерб, повысить шансы на успех. 100% гарантию дает только Госстрах.

Мы не будем рассматривать случай запуска на вас обученной служебной собаки неадекватным хозяином – не потому, что такого не может быть (неадекватов хватает), а потому, что шансов у вас в таком случае очень мало, и теоретические знания без практических навыков вам не помогут.

Остановимся на дворнягах.

Почему собака на вас лает?

Миллион причин.

Ей страшно. Ей скучно. Она выслуживается перед стаей. Защищает территорию, суку, потомство.

Сначала разберемся чего нельзя делать ни в коем случае.

Нельзя бежать. Самая мелкая шавка бегает быстрее человека. Побежал – погонится.

Нельзя поворачиваться спиной. Собака, если она не обучена, никогда не атакует в лицо.

Нельзя приседать. Вы стали меньше размером – значит, стали менее страшным. Выше шансы, что кинется.

Нельзя делать вид, что подбираете камень и швыряете. Может сработать, а может спровоцировать агрессию и призыв на помощь всей стаи.

Нельзя пинать собаку ногой – не попадете, это раз, тяпнет за ногу – это два. Размахивать руками тоже не стоит. Толку ноль, а пах открыли.

Также не пытайтесь ударить собаку в нос (не попадете), засунуть ей кулак в горло (боже, кто эти советы придумывает?!) и поймать за паховую складку (серьезно, это из интернета рекомендации). Наматывать куртку на предплечье тоже мало поможет при укусе за лодыжку.

Теперь – а что же тогда делать?

Остановитесь.

Развернитесь к собаке лицом.

Если собак несколько, и они окружают – прикройте тыл, станьте спиной к стене, машине, хоть дереву. Фронтально собаки, скорее всего, не кинутся.

Если есть рюкзак – поставьте его себе на голову. Как в фильме "Наверное, боги сошли с ума". Это собаку удивит и обескуражит – противник резко стал выше на две головы.

(Проверял лично: выносил на мусор старую книжную полку, встретил соседа с двухлетним бульмастифом – так эта машина для убийства спряталась за хозяина и ко мне подходить боялась, пока я полку с плеча не снял).

Если есть зонт, куртка, тот же рюкзак – держите между собой и собакой. Собаки не атакуют вслепую, если вам удалось создать барьер между вами и собакой, она будет стараться его обойти.

Если не страдаетe панической боязнью собак – поговорите с ней. Спокойным тоном.

Можно, конечно, гаркнуть так, что собака описается и убежит (сам делал), но если вы сами не собачник и от вашего "фу, нельзя!" не дрожат окна в соседней пятиэтажке – вряд ли сработает.

И медленно уходите от собаки. Не надо ей доказывать, кто тут царь природы. Будьте умнее собаки.

Если уйти не получается.

Работает электрошокер – треск и запах озона отпугивают большинство бродячих собак. Но не всех!

Работает ультразвуковой свисток – на расстоянии полтора-два метра, надо целиться в собаку.

Приложение для смартфона "ультразвук" - не работает, не ведитесь, современный смартфоны пока не способны издавать звуки в этом диапазоне.

В темное время суток работает мощный фонарик в режиме "стробоскоп".

Газовые баллончики работают не все! Во-первых, струйным или гелевым фиг вы в собаку попадете, только аэрозоль. Во-вторых, лучше всего работает перцовый баллончик с начинкой OC - oleoresin capsicum, гораздо хуже работает МПК – ее синтетический аналог. В любом случае из облака газа собака выскочит очень быстро.

Травмат работает скорее звуком выстрела – попасть из пистолета по собаке очень сложно. Но потом можете поиметь проблемы за "стрельбу в неотведенных для этого местах", потому что собака-то убежит, а бабушка у окошка останется.

Кидание камней и размахивание палкой собаку скорее раззадорит.

Если кидается стая – ищите укрытие. Лучше всего – по вертикали. Да, запрыгивать на капот чужой машины невежливо, а лезть на дерево как-то тупо, но быть покусанным гораздо обиднее.

Если тяпнула и отскочила – не страшно. Потом врач разберется.

Если вцепилась и висит – не вырывайте руку или ногу, сделаете хуже. Наоборот, вдавливайте конечность в пасть собаке! Чем глубже вдавите – тем меньше сила сжатия челюстей.

Впрочем, дворняги редко виснут, а вот выброшенный на улицу или защищающий бухого хозяина питбуль – вполне может.

Если на ваших глазах собака нападает на кого-то другого, работает все то же самое, плюс удушающий захват за шею (мата леон, если понимаете, о чем я).

И нож в горло тоже замечательно работает, если собака рвет ребенка на части.

Есть люди, на которых собаки кидаются регулярно.

И есть те, на кого практически никогда.

Если вы относитесь к первой категории – они на вас кидаются не потому, что "чуют запах страха", а потому что вы при виде собак напрягаетесь, и они считывают ваш язык тела как потенциальной жертвы, замкнутый круг, увы – а уже тем более, если вы боитесь собак, то адреналин и стресс благополучно помогут вам забыть все теоретические советы.

Как снизить уровень стресса при нападении собаки?

Так же, как снизить уровень стресса в любом другом случае.

Тренировкой.

Стресс – это реакция на новизну. Чем чаще вам удастся отбиться от собаки – тем меньше будет уровень стресса. Но только позитивный опыт формирует двигательный навык, быть покусанным – за тренировку не считается.

Сходите к кинологам. Предложите себя в качестве фигуранта. Наденьте дресс-костюм. Попробуйте – каково это. С какой скоростью кидается собака. Как ее можно попытаться провалить. Как закрываться от нее зонтом или курткой.

Потренируйтесь. Проверьте знания практикой.

Життя бентежне.

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