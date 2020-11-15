Для всех Украинских сегодня хочу направить простой месседж:

"Несмотря на национальность, религию, политические взгляды, возраст, образование, язык нам нужно объединиться, чтобы преодолеть невидимого врага, который уже почти год терроризирует всю планету!"

Мы не исключение, вакцины еще скоро не будет, мы люди и должны быть человечными и объединить усилия.

Если кто-то думает, что его минует встреча с ковидом - Вы ошибаетесь, эта зараза проникнет в каждый дом и семью, большинство перенесет удар легко.

Но для тех, кому придется бороться и не один день, бороться за жизнь, важна моральная поддержка и уверенность в том что мы вместе подставляем друг другу плечо.

Медики и медсестры уставшие за эти месяцы, они так же болеют, но остаются на линии огня для того чтобы большинство из нас могли жить и наслаждаться жизнью после ковиду.

Поблагодарите их ...

Они не сдались и продолжают бороться!

Люди, будьте людьми, включите человечность и уважение друг к другу, это сейчас актуально

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