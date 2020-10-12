Врачи устроили застолье, спасать ребенка было нечем? Детали трагедии в роддоме Херсонщины

В Херсонской области во время родов умерла 36-летняя женщина. Через несколько часов скончалась и ее новорожденная третья дочь. Отец в отчаянии и винит в смерти жены и ребенка врачей. Те, в свою очередь, все отрицают и утверждают, что у женщины пошла аллергическая реакция на препараты, с которой они были не в силах справиться.

Почему Оксану хотели похоронить как можно быстрее и что могли праздновать медики в тот трагический день на рабочем месте, читайте в материале OBOZREVATEL.

О пополнении узнали перед Новым годом

Дмитрий Бородай и Оксана Лозовая познакомились пять лет назад. Они – обычные трудяги, пару лет как купили дом в селе Верхние Серогозы в Херсонской области, завели хозяйство. "У нас две сотни уток, восемьдесят кур, свиньи", – перечисляет Дмитрий.

Дмитрий и Оксана познакомились пять лет назад. Facebook Оксаны Лозовой

Сейчас в доме кроме него никого нет, поэтому управляться приходится самому. Это хоть немного отвлекает от печальных мыслей.

О том, что в их семье будет пополнение, Дмитрий и Оксана узнали в декабре, перед самым Новым годом. У Оксаны от первого брака уже было две дочки, старшая жила с отцом, а младшая Ирина – с ними. У Дмитрия тоже есть дочь.

"А в апреле нам сказали, что снова будет дочка, мы решили ее назвать Анютка. Я тогда сказал, что у нас будет бабский батальон", – вспоминает он.

Ничто не предвещало беды

Оксана должна была рожать 27 сентября, однако воды отошли раньше, 23-го. В это время Дмитрий еще был на заработках в Польше.

У Оксаны остались две дочки, которые теперь живут с отцом. Facebook Оксаны Лозовой

"Мы обычно рано утром с ней списывались по Viber, а вечером уже разговаривали по видеочату. Она утром написала "доброе утро, киця" и прислала наклеечку. Я тоже в ответ. Все это так и осталось у меня на телефоне до сих пор. Еще все было хорошо. А уже около 7 утра она позвонила соседу и попросила отвезти в роддом в Нижние Серогозы, по дороге улыбалась, шутила, ни на что не жаловалась. Когда заранее делала УЗИ, врач уверяла, что с малышкой все хорошо, можно самой рожать", – рассказывает подробности того трагического дня Дмитрий.

В последний раз Оксана выходила на связь с мамой Дмитрия. Она прислала ей сообщение, что не может разговаривать, ей дали какую-то таблетку. Тогда мама спросила зачем? Она написала, что не знает. Когда мама приехала в роддом, врач ей сказала, что таблетки дает всем роженицам. Причем отметила, что покупает их за свои деньги. Сейчас она уже это отрицает", – говорит убитый горем мужчина.

Нечем спасать ребенка

Несколько часов родные не знали, что происходит с Оксаной. А уже в половине пятого вечера из роддома позвонили и сообщили, что она умерла, а за жизнь ее дочки борются. Родные бросились в больницу.

"Оказалось, что ей начали делать кесарево сечение почему-то. Около часа дня достали дочку, а потом не стало Оксаны. Около шести вечера приехала скорая помощь из Херсона. Тогда врач сказал, мол, что ж вы делаете, у вас тут ребенка просто нечем спасать! Херсонские врачи пытались спасти дочку, около 23 повезли ее в Херсон в детскую областную больницу, а под утро умерла и она. Так в один день мы оформляли свидетельство о рождении дочки и о смерти", – вспоминает Дмитрий.

Оксана с дочками. Facebook Оксаны Лозовой

Хотели скрыть смерть роженицы?

По мнению мужчины, врачи роддома делали все, чтобы как можно быстрее похоронить Оксану. В первый день никто даже не сообщил в полицию или прокуратуру о смерти роженицы. О том, что следует написать заявление уже на второй день свекрови сказал председатель сельсовета. Он сам был удивлен, что о таком вопиющем случае в правоохранительных органах ничего не знают.

"Звоним врачу, а она говорит, мол, вскрытие сделано, можете забирать тело. Звоним в прокуратуру, а там говорят, что никакой экспертизы никто еще не делал. Хотели, чтобы мы как можно скорее забрали тело и похоронили. Пока в свидетельстве о смерти записано, что жена умерла от анафилактического шока, а дочка – от асфиксии. Но это лишь поверхностный осмотр. Теперь будут еще расследовать", – рассказывает Дмитрий.

Оксана на последних месяцах беременности, слева – старшая дочь. Facebook Натальи Лозовой

В селе считают, что врачи допустили халатность. К тому же, по слухам, в тот день было 25-летие свадьбы главного врача лечебного учреждения и его жены, которая работает там же. И якобы они отмечали эту дату в больнице, поэтому и не досмотрели за роженицей.

"Уверен, если бы врач-гинеколог тогда была рядом с Оксаной, а не отмечала годовщину, то такого бы не случилось", – утверждает супруг.

В самой Нижнесергозской районной больнице свою вину отрицают. Уверяют, что у роженицы открылось кровотечение после кесарева сечения, остановить которое не смогли. У Оксаны, по словам врачей, была аллергическая реакция на введение препаратов для остановки кровотечения.

"Неужели при подготовке ее к родам не могли провести все анализы, чтобы выяснить аллергическую реакцию? Все анализы были хорошими, беременность протекала хорошо, а тут оказалась аллергия. Она рожала в третий раз, и вторую дочь рожала в этой же больнице, тогда никаких проблем не было", – возмущается Дмитрий.

Сейчас расследованием смерти матери и ребенка занимается полиция.