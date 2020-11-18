Если бы УПЦ МП не зависела от Москвы, то войны бы не было, – Филарет

Российская ФСБ использует церковь в своих политических намерениях, поэтому УПЦ МП не говорила, что на Донбассе происходит агрессия.

Об этом в интервью "Українським новинам" заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет. Он высказал мнение, что среди украинских священников есть агенты российских спецслужб.

"Если бы УПЦ МП не зависела бы от Москвы, то войны бы не было. Почему? Потому что церковь была бы единственной и защищала свои интересы и не говорила бы, что на Востоке идет братоубийственная война, а не агрессия", – сказал Филарет.

В качестве примера он привел Крым, где у киевского патриархата было всего несколько приходов, а остальные принадлежали московскому. По мнению патриарха, это и стало причиной того, что полуостров аннексировали без единого выстрела.

"А возьмите Донбасс. На Донбассе есть Киевский патриархат. И там уже идет война. Потому что церковь защищает интересы своего государства, и своей земли не хочет отдавать", – подчеркнул Филарет.

По его мнению, если бы церковь на Донбассе была бы украинской и не подчинялась Москве, то Путин не решился бы наступать на Украину.

"Без независимой церкви не может быть государства. И поэтому все балканские церкви, когда получили государственность, стали требовать и независимой церкви. Мы также хотим, чтобы в Украине была независимая церковь и мы от этого не отступим, потому что без независимой церкви не будет независимого государства и наоборот. Мы взаимосвязаны", – резюмировал патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что жители Донбасса страдают из-за войны потому, что они частично виновны.