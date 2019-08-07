"Если бы не ты, меня бы не было": известная журналистка трогательно обратилась к защитникам Украины

Украинская журналистка Янина Соколова проникновенно поблагодарила каждого воина ВСУ за противостояние российскому агрессору и призвала всех украинцев присоединяться к акции "Благодаря тебе".

Ее смысл заключается в том, чтобы при встрече военного прикладывать руку к сердцу в знак благодарности за мир. Трогательное обращение к Героям телеведущая опубликовала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если бы не ты, я бы это сейчас не постила, а сидела бы в укрытии. Если бы не ты, я бы не занималась любимым делом. Если бы не ты, я бы не улыбалась прохожим, как несколько минут назад, и не вдыхала свежий воздух любимого города. Если бы не ты, меня бы, возможно, уже и не было. Благодаря тебе я и мои близкие живы", – написала она.

Янина Соколова Скриншот видео

Кроме того, в видеоролике, посвященному акции "Благодаря тебе", Соколова объяснила, почему говорить спасибо украинским воинам так важно как для них, так и для гражданского населения.

"Важно благодарить ради того, чтобы у украинцев было понимание ценностей. Мне кажется, за последние пять лет кое-кто из нас понял, что такое настоящая ценность. Но для тех, кто еще не понял, важно продемонстрировать, кого прежде всего мы должны благодарить каждый день, просыпаясь и засыпая. Поэтому благодарить – это крайне важно", – считает Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова заявила о категорическом непринятии идеи президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу примирения с Россией. Она заявила, что считает такое намерение предательством Украины и отказом от того, чего стране удалось добиться за последние пять лет.

Также она подчеркнула, что Зеленскому следует уяснить, что причиной войны на Донбассе стал отнюдь не запрет русского языка в регионе.

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