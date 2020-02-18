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18 февраля • обновлено в 22:43
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Эскалация войны в Украине: в НАТО призвали Россию уйти с Донбасса

3.1т
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В НАТО заявили, что эскалация конфликта в Украине подрывает Минские соглашения и призвали Россию вывести свои силы с Донбасса.

Москва должна прекратить поддерживать террористов, сказала пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, слова которой приводит пресс-служба Миссии Украины при НАТО на своей странице в Facebook.

В НАТО призвали Россию уйти с Донбасса

В НАТО призвали Россию уйти с Донбасса

prm.ua

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта", – отметила она.

Лунгеску напомнила, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев. После 10:00 российские войска отступили.

По официальным данным, пока известно об одном погибшем и четырех раненых украинских бойцах. Потери террористов оказались большими: четверо погибших и шестеро раненых.

США призвали РФ придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений и "нормандского формата".

В Европейском Союзе в свою очередь призвали Россию немедленно использовать свое влияние на террористов и прекратить эскалацию на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Бой под Золотым
Место
Украина
Тег
НАТО
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
НАТО это кто?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Как только Ваш инг тон прекратит поддерживать терр орис тов, совершивших государственный перево рот на Укра ине, наступит мир и благоденствие
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Golan Sim
Golan Sim
Политика XXI века - США хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
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