Эскалация войны в Украине: в НАТО призвали Россию уйти с Донбасса

В НАТО заявили, что эскалация конфликта в Украине подрывает Минские соглашения и призвали Россию вывести свои силы с Донбасса.

Москва должна прекратить поддерживать террористов, сказала пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, слова которой приводит пресс-служба Миссии Украины при НАТО на своей странице в Facebook.

В НАТО призвали Россию уйти с Донбасса prm.ua

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта", – отметила она.

Лунгеску напомнила, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ начали наступление на Донбассе. Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери во время боев. После 10:00 российские войска отступили.

По официальным данным, пока известно об одном погибшем и четырех раненых украинских бойцах. Потери террористов оказались большими: четверо погибших и шестеро раненых.

США призвали РФ придерживаться своих обязательств в рамках Минских соглашений и "нормандского формата".

В Европейском Союзе в свою очередь призвали Россию немедленно использовать свое влияние на террористов и прекратить эскалацию на Донбассе.

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