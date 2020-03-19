Еще у троих вернувшихся из Египта украинцев заподозрили коронавирус

В Донецкой области двух женщин и ребенка, которые вернулись из Египта, госпитализировали с подозрением на коронавирус.

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Об этом сообщил на брифинге представитель Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В Донецкой области три новых подозрения на коронавирус

По его словам, за минувшие сутки в инфекционную больницу Константиновки госпитализированы женщина и ребенок, которые вернулись из Египта. В больницу Мирнограда попала женщина с признаками острой респираторной инфекции, которая также отдыхала в Египте.

В настоящее время продолжается обследование пациентов, отобранный биологический материал будет отправлен в лабораторию Киева.

Педенко добавил, что подозрение на коронавирус у госпитализированных ранее троих жителей Мариуполя не подтвердилось. У троих пациентов из Краматорска также получены отрицательные результаты анализов на COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, в Донецкой области первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден у 52-летнего жителя Мариуполя.

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