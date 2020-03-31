Главная Новости
31 марта • обновлено в 12:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Еще тысячи граждан Украины заявили о возвращении домой из-за коронавируса

1.1т
Читать материал на украинском

Еще 11 015 украинцев изъявили желание вернуться в Украину после закрытия границ из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает Министерство иностранных дел на странице в Facebook. В ведомстве также продемонстрировали соответствующую инфографику по состоянию на 21:00 30 марта.

Вместе с тем следует отметить, что в МИД не уточняют ситуацию по странам.

Еще тысячи граждан Украины заявили о возвращении домой из-за коронавируса

В министерстве сообщают, что 30 граждан Украины проходят лечение от коронавируса за границей: в Австрии – 3, Доминиканской Республике – 4, Испании – 1, Италии – 5, Нигерии – 2, Нидерландах – 1, ОАЭ – 2, Польше – 3, Германии – 4, Швейцарии – 1 и в Швеции – 1.

Кроме этого, в МИД отметили, что восемь украинцев уже выздоровели: в Японии – 4, Италии – 2, Польши – 1 и в Германии – 1.

К сожалению, четыре гражданки Украины умерли от COVID-19.

Еще тысячи граждан Украины заявили о возвращении домой из-за коронавируса

Facebook/МИД

Как сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения с другими странами, который был введен в Украине с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за рубежом застряли тысячи украинских граждан.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины граница туристы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги