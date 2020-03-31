Еще тысячи граждан Украины заявили о возвращении домой из-за коронавируса

Еще 11 015 украинцев изъявили желание вернуться в Украину после закрытия границ из-за коронавируса.

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Об этом сообщает Министерство иностранных дел на странице в Facebook. В ведомстве также продемонстрировали соответствующую инфографику по состоянию на 21:00 30 марта.

Вместе с тем следует отметить, что в МИД не уточняют ситуацию по странам.

В министерстве сообщают, что 30 граждан Украины проходят лечение от коронавируса за границей: в Австрии – 3, Доминиканской Республике – 4, Испании – 1, Италии – 5, Нигерии – 2, Нидерландах – 1, ОАЭ – 2, Польше – 3, Германии – 4, Швейцарии – 1 и в Швеции – 1.

Кроме этого, в МИД отметили, что восемь украинцев уже выздоровели: в Японии – 4, Италии – 2, Польши – 1 и в Германии – 1.

К сожалению, четыре гражданки Украины умерли от COVID-19.

Facebook/МИД

Как сообщал OBOZREVATEL, после запрета авиасообщения с другими странами, который был введен в Украине с 17 марта из-за пандемии коронавируса, за рубежом застряли тысячи украинских граждан.

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