"Еще судьба не пропала": Забужко обнадежила украинцев прогнозом о выборах

Украинцам не стоит воспринимать итоги первого тура выборов как решающие. Ведь есть большой шанс, что во втором туре ситуация кардинально изменится.

Такое мнение выразила украинская писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook. Вместе с тем, она признала, что на первом этапе борьбы за свое будущее украинцы отдали предпочтение телевизору перед холодильником.

"Почему все так схарапудились? Неужели действительно не верили, что у нас в "битве телевизора с холодильником" может побеждать телевизор, только в зеркально противоположной российской раскладке? Правило управляемого разума №2: когда холодильник полный, а телевизор утверждает тебе, что пустой и ты "никогда еще так плохо не жил", — верь телевизору!" — с сарказмом пишет она.

Забужко также напомнила обществу, что Майданом 2013-2014 годов Украина "сорвала стоп-кран" поезда, который на всех парах мчался в пропасть.

Оксана Забужко Facebook Оксаны Забужко

"Война за "новый мировой порядок" наконец стала явью. И я счастлива, что моя страна — целостная, как "коллективный индивид" и "коллективная душа", когда ее пришли убивать, не дезертировала, не коллаборационировала, и, решающей для исторического действия "критической массой" единиц, таки, несмотря на нехватку доверия к власти (а также настоятельне информ-прокапывание "это не твоя война"), поплевала в ладони и взялась за оборону, ясно разглядев под российским триколором свою смерть", — отметила писательница.

Она выразила уверенность в том, что, несмотря ни на что, ползучей оккупации со споротыми нашивками не удалось полностью разложить украинский народ до состояния "биомассы".

"Процента "зараженных" оказалось недостаточно. А это, в свою очередь, означает, что усилия на этом фронте в дальнейшем будут удвоены. Вот они и стали удвоены. Еще как! И никто им особо не сопротивлялся. Поэтому ничего неожиданного не произошло, могло быть хуже. "Процент зараженных", хоть и угрожающе высокий, еще все-таки у нас, тьфу-тьфу, совместимый с жизненным показаниям — еще наша судьба не пропала. Стоим", — с оптимизмом подытожила Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко написала, что в момент, когда украинцы получили исторический шанс полностью изменить судьбу государства, они рискуют бездумно перечеркнуть все результаты борьбы за независимость на выборах. Писательница считает, что некоторые избиратели стаскивают страну обратно во "вселенскую задницу".

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