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16 апреля • обновлено в 11:05
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Еще плюс 5 больных: коронавирус разбушевался в рядах ВСУ

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В Вооруженных силах за прошлые сутки (15 апреля) подтверждено 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВС в Facebook. По состоянию на 7 утра 16 апреля в ВСУ зарегистрировано 28 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 1 – летальный.

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На изоляции (в том числе самоизоляции) – 274 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 40 человек.

Коронавирус разбушевался в рядах ВСУ

Коронавирус разбушевался в рядах ВСУ

Отмечается, что за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания. В частности, у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с прибывшими из-за заграницы и с 5 апреля находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У работника ВСУ Харьковского гарнизона, которая с 13 апреля согласно рекомендациям семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.

Отметим, что по состоянию на утро 16 апреля в Украине подтвержден 4161 случай заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 397 новых случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели уже более 2 млн человек, погибли – 134 тысячи, выздоровели – более 510 тысяч.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

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