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Еще одно "бабье лето": синоптики дали неожиданный прогноз по Украине

42.2тЧитать материал на украинском

В Украине, начиная с выходных, 27-28 октября, ожидается улучшение погодных условий – еще одно "бабье лето".

Синоптики прогнозируют солнечную погоду и потепление до +17 градусов на большей части территории страны, передает ТСН.

"Теплые дни захватят еще и начало следующей недели (с 29 октября. – Ред.)" - говорится в сюжете.

Кроме того, отмечается, что две прошлых теплых недели отразились пятью температурными рекордами.

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Также синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что в выходные осадков будет меньше и ощутимо потеплеет. "Циклон, отбившись от нас мячиком, отскочит уже далеко на северо-восток из Украины", - отметила она.

При этом ранее синоптик прогнозировала, что 19 октября в Украине завершится "бабье лето".

Как сообщал OBOZREVATEL, второе "бабье лето" в Украине наблюдалось с 6 октября в течение недели, столбики термометров фиксировали до +21.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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