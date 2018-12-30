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Еще одна церковь присоединилась к ПЦУ

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В Черновицкой области приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Вижницкого района присоединился к Православной церкви Украины.

Соответствующее решение приняли 30 декабря на собрании церковных общин, на котором присутствовало свыше 400 местных жителей, передает УНИАН.

Уточняется, что на мероприятии также находились около 30 представителей УПЦ МП, которые заявляли о недопустимости перехода. Секретарь Черновицкой епархии Московского патриархата Никита говорил, что Объединительного собора якобы не было, после чего сторонники церкви начали бить поклоны и молиться.

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Священник отец Георгий ответил, что Православная церковь Украины является настоящей.

"В Библии написано: "Кто разрушает церковь - того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Приходы начали массово присоединяться к ПЦУ с Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь он служит независимой церкви, и призвал людей следовать за ним.

  • 19 декабря первая церковная община Черновицкой области в селе Шишковцы Кицманского района решила перейти под патронат ПЦУ.

  • 21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ. На этот шаг пошли в храме святой великомученицы Параскевы села Тютьки, а также приходы сел Ривец и Коло-Михайловки.

  • В тот же день подобное решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.

  • 24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины УПЦ МП во Львовской области и пять – в Винницкой.

  • А 26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща в Хмельницком районе.

  • 27 декабря присоединились два прихода в Винницкой области и один в Тернопольской.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ МП
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
только недолёкий пишет "церковь " присоеденилась - это пищет КОЗЁЛ . можеприсоединиться ЦЕРКОВЬ ! вот такт то ЖЛОБ!
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минин евген
минин евген
а РПЦя скоро в антарктиде откроет призод доя пингвинов, кацапьёж такое: жопу себе порвёт, но какой-нибудь хуйнёй повыёбывается.
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
мини.евг ,и ты ПЕДРИЛО,ЧТО ХАВАЕШЬТАКУЮ ХРЕНЬ !
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