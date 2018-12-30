Еще одна церковь присоединилась к ПЦУ

В Черновицкой области приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Карапчов Вижницкого района присоединился к Православной церкви Украины.

Соответствующее решение приняли 30 декабря на собрании церковных общин, на котором присутствовало свыше 400 местных жителей, передает УНИАН.

Уточняется, что на мероприятии также находились около 30 представителей УПЦ МП, которые заявляли о недопустимости перехода. Секретарь Черновицкой епархии Московского патриархата Никита говорил, что Объединительного собора якобы не было, после чего сторонники церкви начали бить поклоны и молиться.

Священник отец Георгий ответил, что Православная церковь Украины является настоящей.

"В Библии написано: "Кто разрушает церковь - того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь", – сказал он.

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