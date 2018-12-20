Еще одна область Украины отказалась от русского языка: что это значит

На Волыни мораторий на использование русскоязычного культурного продукта будет действовать до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Как сообщает местное издание "Волынские новости", такое решение было принято во время пленарного заседания 22 сессии Волынского областного совета 20 декабря.

"Поручить Волынской областной государственной администрации принять меры по созданию Рабочей группы (с участием представителей областного совета, общественности, правоохранительных органов, районных государственных администраций) – с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц относительно моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Волынской области", – сказано в проекте решения.

В документе порекомендовали органам местного самоуправления принять аналогичные решения по установке моратория на публичное использование русского языка в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Украина - Россия иллюстрация

Такое решение принято во избежание эскалации напряженности в обществе и для недопущения разжигания межнациональной розни. Также это поможет защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора и преодолеть последствия длительной языковой русификации.

Отмечается, что депутат Владимир Кучер спросил, каким образом будут наказывать нарушителей моратория. Он уточнил, что полиция вряд ли "будет брать за уши всех, кто слушает русскую попсу и шансон".

Автор проекта Анатолий Витив ответил, что вопросы наказания нарушителей поручают облгосадминистрации. Все будет происходить законными методами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время ряд областей Украины приняли жесткое решение о русском языке. В конце октября депутаты Житомирского областного совета поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Львовский областной совет сделал то же самое.

Позже такому примеру последовал и Ивано-Франковский облсовет. Также Харьковский облсовет отменил решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Следом такое же решение принял Херсонский облсовет.