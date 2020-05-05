Еще один "Велюр"! В Черкассах ресторан семьи нардепа от СН поймали на нарушении карантина. Видео

В Черкассах на игнорировании правил карантина поймали ресторан "Бочка", который принадлежит семье депутата от "Слуги народа" Олега Арсенюка.

По словам местных жителей, несмотря на запрет на деятельность, заведение продолжает работать. Соответствующее видео в Twitter опубликовал пользователь Евгений (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как видно из ролика, на парковке там стоит много автомобилей. На территории играет музыка, свободно ходят посетители.

"В Черкассах нашелся свой "Велюр", принадлежащий семье нардепа от "Слуги народа" Арсенюка", – прокомментировал Евгений.

На его вопрос один из сотрудников ответил, что заведение не работает, а вход на его территорию якобы разрешен только "для своих".

"Это клиенты... Не клиенты, а сотрудники", – оговорился мужчина, уверяя, что ворота закрыты и никто из посторонних людей ресторан не посещает.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты сняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.