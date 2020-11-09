Еще один украинский министр заболел COVID-19

Министр финансов Сергей Марченко заболел коронавирусом и находится на больничном.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук во время встречи с представителями "Авто Евро Сила". Мероприятие транслировалось в Facebook.

По словам Верещук, 9 ноября она хотела встретиться с Марченко, чтобы обсудить вопрос растаможивании импортных автомобилей, однако министр смог разговаривать только по телефону.

"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном", – сказала Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заболел коронавирусом (COVID-19).

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заболел COVID-19.