Еще один регион Украины смягчил особый режим въезда и выезда: как будет работать

Общество 13:45, 23.05.2020 Обновлено: 13:48, 23.05.2020

В Черновицкой области смягчили особый режим въезда и выезда.

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Как сообщил в Facebook председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, был восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение.

На Буковине восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение

"КПП на границах области продолжат работу до 25 мая с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", – отметил он.

Осачук подчеркнул, что такое решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мероприятий в области.

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