Еще один фанат Кернеса сделал тату с его изображением. Фото

Еще один парень сделал себе татуировку с изображением мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался несколько дней назад от осложнений, вызванных коронавирусом.

Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Харьков Life (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Парень сделал ее себе на голени.

"Еще один не устоял перед харизмой Кернеса", – сказано в комментарии под снимком.

На этот раз в сети в целом положительно отреагировали на татуировку, однако понравилась она все же не всем.

Напомним, что ранее в сеть попали кадры, как парень набивал на лбу татуировку с надписью "Кернес жив". Позже харьковчанин Евгений Ивашко прокомментировал свой поступок. Он заявил, что покойный мэр "многое сделал для города".

Позднее появилось видео создания еще одного тату в честь умершего мэра Харькова.

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