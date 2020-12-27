Еще один фанат Кернеса сделал тату с его изображением. Фото
Еще один парень сделал себе татуировку с изображением мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался несколько дней назад от осложнений, вызванных коронавирусом.
Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале Харьков Life (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца). Парень сделал ее себе на голени.
"Еще один не устоял перед харизмой Кернеса", – сказано в комментарии под снимком.
На этот раз в сети в целом положительно отреагировали на татуировку, однако понравилась она все же не всем.
Напомним, что ранее в сеть попали кадры, как парень набивал на лбу татуировку с надписью "Кернес жив". Позже харьковчанин Евгений Ивашко прокомментировал свой поступок. Он заявил, что покойный мэр "многое сделал для города".
Позднее появилось видео создания еще одного тату в честь умершего мэра Харькова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О смерти мэра Харькова Кернеса из-за осложнений, вызванных коронавирусом, стало известно 17 декабря.
В течение трех месяцев он боролся с болезнью в берлинской клинике "Шарите", пережил кому.
Но 11 декабря у главы Харькова отказала вторая почка и его перевели на полный диализ.
Политика похоронили в Харькове 23 декабря. Во время церемонии неизвестные запустили салют.
На кресте, который установили на могиле Кернеса, заметили другую дату его смерти – 16 декабря.