Еще несколько церквей приготовились признать ПЦУ: приоткрыта тайна

Православную церковь Украины готовятся признать еще несколько поместных православных церквей.

Об этом рассказал в эфире ObozTV священник ПЦУ Андрей Гуль, комментируя первую годовщину создания украинской поместной церкви.

"Мы праздновали 15 декабря годовщину объединения всех христиан. Прошел год со времени объединения в единую поместную Православную церковь Украины. Две большие поместные церкви, Элладская и Александрийская, признали нашу независимость, вступили с нами в евхаристическое общение. Хотя об этом говорили, что это невозможно", – заявил Гуль.

"Я приоткрою тайну, что как раз сейчас еще несколько церквей активно занимаются тем, чтобы сделать нам такой же подарок – признать нашу церковную независимость. Пока не будем указывать, кто именно", – отметил он.

Священник также рассказал, что в ПЦУ за год перешло более 600 парафий.

"Процесс продолжается до сегодняшнего дня. На днях на Кировоградщине еще одна община Московского патриархата перешла в Православную церковь Украины", – добавил он.

radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом осудил Московский патриархат за религиозную войну против церквей, который признали ПЦУ.

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