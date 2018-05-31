Еще немного: синоптики уточнили прогноз погоды по жаре в Украине

В четверг, 31 мая, территория Украины останется в зоне теплой и сухой воздушной массы. Однако уже с 1 июня температура начнет снижаться.

Ожидается значительное падение атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, осадков не ожидается, а ветер будет преимущественно северный, 7-12 м/с.

В восточных областях ночью ожидается +12-14°, днем +27-30°.

В южной части местами +31-33°, ночью ло +12 до +14°.

В Черниговской, Сумской и Харьковской областях +26-28° днем и +14-16° ночью.

В Карпатах ночью +8-13°, днем +17-22°.

В Киеве 31 мая без осадков. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью +16-16°, днем +27-30°.

А вот первый день лета, 1 июня, в Украине также ожидается сухим и солнечным, но жара несколько остынет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вместе со всей Европой в ближайшие дни погрузится в жару, при этом осадков в стране не предвидится.